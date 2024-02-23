洛阳30人！河南省烟草专卖局发布最新招聘公告

近日河南省烟草专卖局(公司)发布2024年高校毕业生招聘公告，河南省烟草专卖局（公司）下辖18个市级局（公司）、133个县级局（分公司），根据工作需要，现面向社会公开招聘英才。其中，洛阳地区招聘30人。
近日河南省烟草专卖局(公司)发布2024年高校毕业生招聘公告，河南省烟草专卖局（公司）下辖18个市级局（公司）、133个县级局（分公司），根据工作需要，现面向社会公开招聘英才。其中，洛阳地区招聘30人。
近日河南省烟草专卖局(公司)发布2024年高校毕业生招聘公告，河南省烟草专卖局（公司）下辖18个市级局（公司）、133个县级局（分公司），根据工作需要，现面向社会公开招聘英才。其中，洛阳地区招聘30人。
洛阳地区岗位信息如下：
欲了解完整招聘信息，请登录中国烟草人才招聘平台（http://www.tobacco.gov.cn）和河南省烟草专卖局（公司）门户网站（https://ha.tobacco.gov.cn）查看。⑥
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