洛阳30人！河南省烟草专卖局发布最新招聘公告

近日河南省烟草专卖局(公司)发布2024年高校毕业生招聘公告，河南省烟草专卖局（公司）下辖18个市级局（公司）、133个县级局（分公司），根据工作需要，现面向社会公开招聘英才。其中，洛阳地区招聘30人。

近日河南省烟草专卖局(公司)发布2024年高校毕业生招聘公告，河南省烟草专卖局（公司）下辖18个市级局（公司）、133个县级局（分公司），根据工作需要，现面向社会公开招聘英才。其中，洛阳地区招聘30人。 近日河南省烟草专卖局(公司)发布2024年高校毕业生招聘公告，河南省烟草专卖局（公司）下辖18个市级局（公司）、133个县级局（分公司），根据工作需要，现面向社会公开招聘英才。其中，洛阳地区招聘30人。 洛阳地区岗位信息如下： 洛阳 地区岗位名单 洛阳 地区岗位名单 洛阳 地区岗位名单 欲了解完整招聘信息，请登录中国烟草人才招聘平台（http://www.tobacco.gov.cn）和河南省烟草专卖局（公司）门户网站（https://ha.tobacco.gov.cn）查看。⑥