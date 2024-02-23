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领取化妆品小样也有“攻略”！洛阳12315发布相关提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.10 10:26

　　购买化妆品时，您会向商家索取商品小样吗？如何正确选择和使用小样，如何避免被“坑”？针对近期其他地市出现的相关案例，9日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布相关提醒。

　　如今，不少商家在售卖化妆品时，会以“赠送小样”作为促销方式；消费者在购买化妆品，尤其是新品牌、新产品时，由于担心里面的成分不适合自己，也会要求商家提供小样。据相关媒体报道，2021年4月，某地一位女士在化妆品店购买了一套产品，工作人员赠送了小样。可是，这位女士在使用小样后出现过敏情况，到专业机构检测发现其汞含量超标1万多倍。当地市场监管部门执法人员仔细检查后发现，化妆品小样的标签仅标明了产品名称和主要功效，没有标明生产企业、批号、成分含量等一些最基本的信息，不符合《化妆品监督管理条例》有关标签的相关规定。

　　洛阳市市场监管局12315指挥中心相关负责人说，根据《化妆品生产经营监督管理办法》，商家以免费试用、赠予、兑换等形式向消费者提供化妆品的，应当依法履行相关的化妆品经营者义务。也就是说，“小样”上的标签标识要和“正品”一样，应当标注相应内容。建议消费者在领取小样的时候注意和购买的正品进行比对，查看外包装有没有生产厂家、生产日期、生产批号、产品名称等信息。

　　想知道您购买的化妆品或者小样合格吗？手机扫一扫便知真伪。您可下载国家药品监督管理局发布的“化妆品监管”App,输入产品相关信息，比如产品名称、批准文号或备案编号等进行查询。作为化妆品信息查询权威渠道，它具有查询化妆品产品信息、科普信息及线上举报等功能，只要是在我国进行注册、备案的化妆品，无论国产还是进口都可以进行查询。另外，您也可以刮开化妆品外包装盒封口处的封签涂层，拨打上面的电话或扫描二维码查验真伪。

　　另外，领取小样时，一些细节也要留意。一般来说，小样的保质期会比正装产品的时间短一些，所以最好先使用小样，这样一旦有过敏的情况，也可以及时发现。在包装的选择上，如果商家可以提供片装小样，建议优先选择。因为和瓶装、盒装的小样相比，片装小样可供1至2次使用，可以避免化妆品打开时间过长出现变质或者被污染。最后，建议消费者不要随意尝试不同产品的小样，或者短时间内频繁更换使用，以免过分刺激皮肤增加过敏的几率。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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