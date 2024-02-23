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风起陆浑！嵩县持续深挖文化优势 探索传承保护发展新路径
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.10 09:55
陆浑故城沐古风

　　“文化兴国运兴，文化强民族强。”近年来，嵩县抢抓黄河流域生态保护和高质量发展战略机遇，深入挖掘环陆浑湖文化优势，探索文化传承新路径，以高度的文化自信为“文化兴嵩”培根铸魂，在讲好“嵩县故事”中奏响新时代激流奋进的黄河颂歌。

　　陆浑之魂在于文

用艺术点亮乡村

　　粮票、布票、黑白电视机、收音机、拖拉机……走进位于嵩县陆浑湖畔的陆浑镇陆浑村供销社乡愁博物馆，摆满货架的“消费记忆”展品，让人在沉浸式体验中穿越回“计划经济时代”。

　　“我们陆浑村依托悠久的陆浑戎历史文化，打造出一个文化韵味浓厚、文化业态多样的南陆浑故城，吸引了大批游客，成为新的网红打卡地。”陆浑镇相关负责人介绍。

　　离开乡愁博物馆，驱车10分钟却是另一番景象——白墙青瓦的仿古建筑，随处可见的程氏格言，如春风化雨般滋润着游客的心灵，展示着二程理学穿越时空、历久弥新的时代价值。

　　走进二程祠，入棂星门，过春风亭、立雪阁、诚敬门、和风甘雨坊、烈日秋霜坊等处，石狮、碑刻、楹联、古树、老井一一呈现，“洛阳讲学”“程门立雪”“视民如伤”“如坐春风”等经典故事，不禁让人思绪万千、感悟至深。

　　临黄河而知中国，临河洛而知华夏。地处黄河流域的嵩县，炎帝时称伊国，商称有莘之野，春秋时期为陆浑戎地，存有古文化遗址、古墓葬、古建筑、古碑刻等文物保护单位651处，分布着伊尹祠、两程故里、云岩寺等众多文化景观。

　　“大禹治水三涂会诸侯”“楚庄王问鼎中原”等重大历史事件发生于此；两程故里被誉为“宋明理学的千年祖庭”，“如坐春风”“程门立雪”等典故在此演绎；千年古刹云岩寺创造“寺庙内千年古银杏树最多”吉尼斯纪录。

　　陆浑之魂在于文。近年来，嵩县加快融入黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略，讲好“黄河故事”，弘扬黄河文化，延续历史文脉，充分发挥环陆浑湖的生态优势和文化魅力，不断深化文旅融合，让文旅融合活力迸发，“旅游富民”之路行稳致远。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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