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着力培育特色富民产业 全面提升乡村建设水平
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.10 08:40

　　昨日，市委副书记、政法委书记杨骁到孟津区调研乡村振兴工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，立足孟津实际，以富民增收为总目标，着力培育特色富民产业，全面提升乡村建设水平，建设宜居宜业和美乡村。

　　在常袋镇阳光玫瑰种植园区，新栽种的阳光玫瑰葡萄苗长势良好。园区引进专家团队进行管理，预计今年产果30余万公斤。杨骁与园区负责人深入交流，详细了解种植技术、亩产效益、土地流转等情况。他强调，要把产业发展作为乡村振兴的核心和关键，充分发挥资源禀赋优势，大力发展特色产业，着力补上技术、设施、营销等短板，促进产业提档升级，完善联农带农机制，引导农民积极参与特色产业发展，更多分享产业增值收益。

　　当前，孟津区乡村建设工作进展怎样？乡里中心运行成效如何？杨骁深入常袋镇姚凹村及横水镇铁楼村、文公村、寒亮村等地，实地了解相关工作开展情况。杨骁强调，乡村建设是实施乡村振兴战略的重要内容。要持续提升乡村建设水平，大力推进农村人居环境整治提升行动，分级分类抓好“达标村”“示范村”“精品村”创建，因地制宜、精准施策，突出重点、补齐短板，着力建设各具特色、各美其美的宜居乡村。要坚持一切从实际出发，力戒形式主义、官僚主义，围绕农民实际需求，细化工作具体抓手，决不能“堆盆景”、搞面子工程，切实推动乡村建设取得扎实成效。要加强和改进乡村治理，加快构建党组织领导的乡村治理体系，建好用好乡里中心，合理设置服务功能，补齐医疗、养老等公共服务短板，深入推进平安乡村建设，不断提高乡村善治水平。

　　杨骁还到朝阳镇“魏坡·新序”项目调研新文旅产业发展情况。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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