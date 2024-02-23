昨日，市长徐衣显主持召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作专题部署会议。

徐衣显主持召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作专题部署会议

“两新带动”抢抓机遇扩大内需稳增长

“双向发力”以需促供培育新质生产力

昨日，市长徐衣显主持召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作专题部署会议。他强调，要深入贯彻落实党中央、国务院重大决策部署和省委省政府相关会议精神，坚持供需两端协同发力，更加注重产业带动、品牌培育，以大规模设备更新培育新质生产力，以消费品以旧换新扩大内需稳增长，为推动经济发展高质量、人民生活高品质提供有力支撑。

徐衣显指出，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央、国务院着眼于高质量发展大局作出的重大决策部署，既利当前又利长远，既稳增长又促转型，既利企业又惠民生。他强调，要提高站位、抢抓机遇。各级各部门要深刻认识推动大规模设备更新和消费品以旧换新的全局性战略性重大意义，立足洛阳工业化、城镇化等阶段特征，着眼内需提振、产业升级等现实所需，进一步强化机遇意识，对标国家“四大行动”，落实全省“十大工程”，组建工作专班，摸清需求底数，拉出项目清单，积极主动对接，分类聚力推动，确保取得更大实效。要把握原则、有序推进。坚持“淘汰落后、鼓励先进”“减排降碳、绿色发展”“回收利用、循环再用”“标准牵引、示范带动”“市场为主、政府引导”等五大原则，把国家所赋和洛阳所需结合起来，从“渐进式局部改造”转向“系统性全面更新”、从“企业内部主导”转向“产业链上下游企业协同推进”，形成更新换代的内生动力和规模效应。要因地制宜、精准发力。聚焦产业升级，深化高水平“三大改造”，争创国家中小企业数字化转型试点，推动制造业设备更新、技术改造和农机装备水平提升；聚焦城市提质，先体检后更新，围绕供水、供热、供气等重点领域，推动建筑和市政基础设施领域设备更新；聚焦民生改善，建设一批智慧校园，改造一批医院病房，拓展一批文旅新业态新场景，推动教育文旅医疗领域设备更新；聚焦扩大内需，抓住消费旺季，精心组织促消费系列活动，推动大宗消费品以旧换新；聚焦循环经济，争创废旧家电家具等再生资源回收体系典型城市，推动高效能资源再生利用。要协调保障、市场运作。加强市级统筹、县区联动、部门协调、银企对接，多渠道争取上级支持，差异化制订落实方案，精准化创新扶持政策，直达各行各业，惠及千家万户，充分发挥企业主体作用、充分调动消费者积极作用、充分释放国有平台撬动作用，推动新旧动能转换加快实现质的突破，为现代化洛阳建设作出更大贡献。

张玉杰、李新红、牛刚、李刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)