把握好新的导向与着力点 ——二论推动文明创建和城市提质工作不断取得新成效

精简测评内容，从140项减至65项；注重群众感受，问卷调查类分值占比从20%提高到40%；运用智慧化手段，调阅监控查看实景……日前举行的全市2024年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会，对新版全国文明城市测评体系变化及相关要求进行了通报，一系列新变化，为我们推进文明城市创建提供了新遵循、带来了新期待。

精简测评内容，从140项减至65项；注重群众感受，问卷调查类分值占比从20%提高到40%；运用智慧化手段，调阅监控查看实景……日前举行的全市2024年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会，对新版全国文明城市测评体系变化及相关要求进行了通报，一系列新变化，为我们推进文明城市创建提供了新遵循、带来了新期待。

作为引领文明创建工作的总纲领、指挥棒，测评体系的每一次变化，都承载着新导向，蕴含着新的着力点。从对测评周期内3年成绩以3：3：4的比例进行加权计算，让文明创建从“评时”延伸到“平时”，到将创建测评从文明城市单个体系，拓展至城市、村镇和未成年人3类体系，并将国家卫生城市、园林城市等其他创建活动已有评价结果一并计入测评成绩，再到测评时随机抽选城市、确定时间，以“出其不意”考验“日常成绩”……审视新版测评体系，变化不可谓不大，要求不可谓不高。正如市委书记江凌总结的那样，新版测评体系更加突出群众感受、更加突出精神文明、更加突出协同创建、更加突出常态长效，鲜明道出了其特点所在。

更加突出群众感受，践行的是创建为民的初心。创建为民、创建惠民，是全国文明城市创建活动自开展以来一以贯之的追求。老百姓的感受如何、收获如何，是衡量文明创建成效的首要标准。多年来，各地在文明创建上下了很大功夫，也取得了扎实成效，但因未能充分注重群众感受、满足群众需求，创建成效与群众感受总是不同程度地存在“温差”。新版测评体系既提高了问卷调查类分值占比，又提出开展12345电话回访和走访入户调查，正是要增强群众在创建工作中的直接话语权，倒逼文明创建紧贴群众需求。

更加突出精神文明，凝聚的是以城为家的民心。人的文明是城市文明最核心的内容，市民的文明程度决定着城市的发展高度。如今，人们评价一座城市，看环境“颜值”更看市民“气质”。基于此，新版测评体系特别强化精神文明建设指标权重，从原来的1项扩展至理想信念教育、思想道德建设、文明风尚培育、教育科技进步、文化事业和文化产业发展5项，分值占比从40%提高到60%，致力提升的正是城市“软实力”。

更加突出协同创建，考验的是城市治理的巧心。过去，围绕城市的各类创建工作虽有交织，但在测评考核上关联度不高，导致很多工作在一定程度上内容重复、效率不高。新版测评体系将各类创建工作纳入文明城市创建测评体系进行综合考量，正是要摆脱各管一摊、各自为政的分散局面，以一颗“协同”的巧心，提升创建工作整体质效。

更加突出常态长效，砥砺的是文明创建的恒心。创建不易，守“城”更难。以往有些城市，迎检时一个样，平时又一个样，存在形式主义之嫌。新版测评体系考核成绩占比则更加均衡，并采用随时、随地抽查，调阅监控追溯等方式，向“突击式”“运动式”“迎检式”创建说“不”，就是要力戒形式主义、摒弃“繁琐哲学”，掀起文明创建“四季风”。

文明，总是在与时俱进中焕发新的光彩。

“四个更加突出”，立足的是创建实际，呼应的是民生民意，彰显的是治理智慧，紧扣的是时代关切，把握好新版测评体系的新变化、新要求，以更高标准、更实举措推动文明创建工作，我们就能以更加出新出彩的工作实绩，推动洛阳在文明创建上奔向高质量！(洛 平)