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2024年“神州春色”全国春季旅游宣传推广活动在洛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.10 08:27

2024年“神州春色”全国春季旅游宣传推广活动在洛举行
王鹤云、黄东升、徐衣显致辞　　

　　春满神州百花艳，香飘河洛牡丹香。昨晚，作为第41届中国洛阳牡丹文化节主体活动之一，2024年“神州春色”全国春季旅游宣传推广活动在隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池举行。

　　文旅部资源开发司一级巡视员王鹤云、河南省文旅厅厅长黄东升、市长徐衣显出席并致辞。甘肃省文旅厅厅长何效祖、新疆维吾尔自治区文旅厅党组书记徐锐军、天津市文旅局一级巡视员左坚等省(区、市)文旅部门相关负责同志，洛阳市领导徐超文等参加活动。

　　王鹤云在致辞时指出，旅游业是综合性产业、幸福产业，在拉动经济、促进消费、满足人民美好生活需求、弘扬中华文化等方面具有独特优势。此次在洛阳举办全国春季旅游宣传推广活动，旨在搭建交流展示平台，宣传旅游是一种生活方式、学习方式、成长方式的理念，激发广大民众出游热情，展示各地旅游产品，为游客赏烂漫春景、品特色春味、享多彩春趣提供更多选择。

　　黄东升在致辞时表示，近年来，河南立足于华夏文明主根、国家历史主脉、中华民族之魂的重要地位，大力实施文旅文创融合战略，塑造了“行走河南·读懂中国”新品牌，持续推动休闲游、演艺游、美食游、研学游等新型业态快速发展，为广大游客带来老家不“老”、文化常“新”的全新体验。诚挚邀请各地宾朋趁此春光“行走河南”，在欣赏春日美景、品味厚重文化中“读懂中国”。

　　徐衣显在致辞中说，洛阳是牡丹花都、北国花城，山川锦绣、美景如画，五千年文明璀璨，十三朝帝都定鼎，“古都夜八点”激活新消费，沉浸式文旅带来新热点。在这里，走进诗画洛阳，回归自然田园，享受春和景明的山水之旅；探源最早中国，穿越盛世隋唐，体验春雨润心的文化之旅；感受潮流时尚，放飞青春梦想，畅游春光灿烂的时尚之旅；共享大好机遇，共创美好未来，携手春华秋实的共赢之旅。洛阳将深入贯彻习近平文化思想，认真落实中央、省委部署要求，学习借鉴兄弟省市的好经验好做法，扎实推进文旅文创融合战略，做强新业态、丰富新场景、打造新产品，培育新质生产力，保持文旅“热辣滚烫”，激发活力“四季如春”，打造传承中华文化的世界级旅游目的地。

　　本次活动由文旅部资源开发司、文旅部新闻中心、省文旅厅、洛阳市政府共同主办。活动现场，著名文化学者蒙曼进行视频推介；文旅部发布春季优质旅游产品和特色旅游线路，为大家赏春景、品春味、享春趣提供更多选择；河南、甘肃、新疆、天津等12个省(区、市)等进行文化旅游推介，向大家发出春天的邀约。

　　在洛期间，来自文旅部、各省(区、市)文旅部门、行业协会、文旅企业、媒体代表等200余名嘉宾，还实地观摩洛阳文旅新场景新业态新项目，沉浸式感受我市文旅文创融合及新文旅产业发展的强劲脉动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 戚帅华)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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