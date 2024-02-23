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洛阳出台物业管理提升专项行动方案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.10 08:17
老旧小区展新貌(资料图片)

　　入户走访、家政服务、业务办理……在洛龙区开元名郡小区，物业公司每隔一段时间就会举行“便民服务日”活动，为小区居民提供便民服务。这正是该小区物业公司创建“红色物业”的具体成效。

　　物业管理涉及千家万户。记者从市住房保障和房产服务中心获悉，近日我市出台《2024年洛阳市物业管理提升专项行动方案》，提出要坚持基层党建引领基层治理，聚焦住宅小区管理服务中的痛点、堵点，采取有力措施，确保住宅小区突出问题得到有效治理、小区生活环境有效改善，群众获得感、幸福感、安全感显著提升。

　　“红色物业”创建和“星级物业”评定是提升物业服务的有效抓手。我市将持续开展“红色物业”创建和“星级物业”评定工作，实行动态考核，积极探索“红色物业”创建和“星级物业”评定成果运用。

　　在老旧小区管理方面，我市将继续推进老旧小区物业管理全覆盖。具体来说，老旧小区物业管理以专业物业公司管理为主，在统一服务标准、统一考核评价指导下，还可以单位后勤管理、业主自治、委托第三方服务等为辅助形式，推动物业管理全覆盖。同时，鼓励老旧小区物业服务企业围绕构建15分钟便民生活圈，按照市场运营原则，提供家电维修、保姆管家、小区食堂等增值服务。

　　我市提出，对于符合条件的小区，要积极组建小区党支部或党小组等基层党组织，做好基层组织建设工作。要推进小区业主自治组织全覆盖，全面推进小区成立业主大会和业主委员会，暂不具备成立业主委员会条件的小区可组建物业管理委员会，代行业主委员会的职责。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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