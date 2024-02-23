一拖退休职工创作剧本《东方红丰碑》

“你好，我想找刊登在1959年《洛阳日报》上的一首歌。”前段时间，市民李玉平拨打报业集团热线66778866求助。

“你好，我想找刊登在1959年《洛阳日报》上的一首歌。”前段时间，市民李玉平拨打报业集团热线66778866求助。

今年65岁的李玉平是中国一拖集团有限公司(简称一拖)的一名退休职工，也是一名戏剧创作者。他说，自己正着手创作一部反映20世纪50年代一拖建厂故事的话剧。当年的《洛阳日报》为庆祝中华人民共和国成立十周年，刊登了一首由一拖职工创作的歌曲《东方红拖拉机开出厂》，他希望找到这首歌，为自己的剧本增色。

李玉平在翻阅《一拖厂志》

“我们必须采取行动，让一拖的辉煌历史传下去”

李玉平是1959年出生的“拖二代”，日前在涧西区一家茶馆，他给记者分享了自己对一拖的深厚情感。

“我生在一拖，长在一拖，工作在一拖。”李玉平说，老一辈一拖人对这里有一种深挚的感情，是因为一拖在中华人民共和国工业史上的崇高地位，也因为这里曾是他们付出青春热血的地方。

“中国第一台拖拉机是从这里开出来的，一拖为我国农业机械事业的发展和‘四化’的实现立下了汗马功劳。20世纪50年代，第一代一拖人听从党和国家的召唤，不畏艰苦，无私奉献，铸就了一拖辉煌的历史。从小到大，我都为自己是一名一拖人而感到由衷的自豪。”李玉平说。

年轻时，具有文艺天赋的李玉平是一拖话剧团成员之一。在长期的话剧创作和表演中，他积累了丰富的艺术经验。

2018年，一拖话剧团原总导演王益龙的一位朋友、已故著名剧作家杜高，在为一拖话剧团成立60周年庆典所拍摄的视频中提了一个建议：“为什么不把你们话剧团的历史搬上银幕呢？”

受朋友的启发，王益龙想到，一汽、二汽等全国许多特大型企业，都有反映企业建设历史的银幕作品，为什么一拖没有呢？于是，在王益龙的发起下，李玉平便开始着手创作反映一拖建设历史的话剧剧本。

李玉平坦诚地说：“不仅是众多‘拖三代’‘拖四代’对一拖的辉煌历史知之甚少，就连我们这些‘拖二代’的记忆也日渐模糊。我们必须采取行动，让一拖的辉煌历史传下去。”

追溯“东方红”之源

一拖生产的第一台拖拉机为什么叫“东方红”？李玉平的剧本对此进行了详细描述。

在李玉平的剧本里，众多建厂前后的历史背景、事件和人物被加以呈现。在第一幕第一场发生在洛阳火车站的戏里，20世纪50年代，来自五湖四海的建设精英汇集在洛阳。

当时为了保密，拖厂对外代号叫“081厂”。李玉平说，围绕着“081”这个神秘代号，性格、身份各异的人们展开了饶有趣味且富有时代气息的对话。

在场景、道具与服装等的设置上，李玉平也尽量还原20世纪50年代的生活风貌，以便让观众更有历史感。“火车站到站的黑色闷罐车，站台上卖茶水的、卖浆面条的、卖洗脸水的人，以及火车站台的水泥地给只见过土路的人们带来的新鲜感受，都富有时代气息。”李玉平说。

除了场景、道具和服装的还原，李玉平认为更重要的是还原那个年代人们的精神面貌。

“来自开封的400名壮士为了节省搬运工厂建设所需物料和设备的时间，自发在涧河水边搭建了数百个住宿用的窝棚，住在里面。一名秘书为了支援一拖建设，带着自己尚有身孕的妻子，赶驴车数百里从南阳到许昌，再坐火车来洛阳安家落户……类似这样的故事还有很多，他们的奉献精神非常令人感动。”李玉平说。

寻找“岁月之歌”

剧本创作之初，李玉平就遇到了一个难题。从1955年开工建设至今，一拖已经走过60多年。“把这么多年的历史装进剧本，内容太多，实在装不下。后来我想，那就写一拖是怎么来的，把建厂前后的故事讲清楚。”李玉平说。

这个话剧，李玉平取名为《东方红丰碑》。

在创作过程中，李玉平搜集了大量历史资料，与老一辈一拖人交流，力求还原那个年代的真实面貌。他记起，1959年《洛阳日报》刊登了一首歌，名为《东方红拖拉机开出厂》，恰好能够反映当时工人们的热情与斗志。他希望能够找到这首歌，将其融入剧本，为话剧增添更多的时代情感色彩。

“这首歌我在20世纪80年代唱过，也见过刊登这首歌的报纸，但可惜的是，后来不知所踪了。”李玉平说。

由于年代久远，记者也未能找到这份《洛阳日报》。采访结束后的一天，李玉平高兴地告诉记者，经过在市图书馆两天的查找，他终于找到了这首“岁月之歌”。

目前，《东方红丰碑》的初稿已经基本完成，李玉平和他的团队正在进一步完善剧本内容。他希望通过这部话剧，为一拖开工建设70周年献礼，也让更多人了解一拖的辉煌历史，感受那一代人的奋斗与梦想。同时，他希望有机会将《东方红丰碑》搬上舞台，与观众见面。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 文/图）