洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

一拖退休职工创作剧本《东方红丰碑》
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.10 08:21

　　“你好，我想找刊登在1959年《洛阳日报》上的一首歌。”前段时间，市民李玉平拨打报业集团热线66778866求助。

　　今年65岁的李玉平是中国一拖集团有限公司(简称一拖)的一名退休职工，也是一名戏剧创作者。他说，自己正着手创作一部反映20世纪50年代一拖建厂故事的话剧。当年的《洛阳日报》为庆祝中华人民共和国成立十周年，刊登了一首由一拖职工创作的歌曲《东方红拖拉机开出厂》，他希望找到这首歌，为自己的剧本增色。

李玉平在翻阅《一拖厂志》

　　“我们必须采取行动，让一拖的辉煌历史传下去”

　　李玉平是1959年出生的“拖二代”，日前在涧西区一家茶馆，他给记者分享了自己对一拖的深厚情感。

　　“我生在一拖，长在一拖，工作在一拖。”李玉平说，老一辈一拖人对这里有一种深挚的感情，是因为一拖在中华人民共和国工业史上的崇高地位，也因为这里曾是他们付出青春热血的地方。

　　“中国第一台拖拉机是从这里开出来的，一拖为我国农业机械事业的发展和‘四化’的实现立下了汗马功劳。20世纪50年代，第一代一拖人听从党和国家的召唤，不畏艰苦，无私奉献，铸就了一拖辉煌的历史。从小到大，我都为自己是一名一拖人而感到由衷的自豪。”李玉平说。

　　年轻时，具有文艺天赋的李玉平是一拖话剧团成员之一。在长期的话剧创作和表演中，他积累了丰富的艺术经验。

　　2018年，一拖话剧团原总导演王益龙的一位朋友、已故著名剧作家杜高，在为一拖话剧团成立60周年庆典所拍摄的视频中提了一个建议：“为什么不把你们话剧团的历史搬上银幕呢？”

　　受朋友的启发，王益龙想到，一汽、二汽等全国许多特大型企业，都有反映企业建设历史的银幕作品，为什么一拖没有呢？于是，在王益龙的发起下，李玉平便开始着手创作反映一拖建设历史的话剧剧本。

　　李玉平坦诚地说：“不仅是众多‘拖三代’‘拖四代’对一拖的辉煌历史知之甚少，就连我们这些‘拖二代’的记忆也日渐模糊。我们必须采取行动，让一拖的辉煌历史传下去。”

　　追溯“东方红”之源

　　一拖生产的第一台拖拉机为什么叫“东方红”？李玉平的剧本对此进行了详细描述。

　　在李玉平的剧本里，众多建厂前后的历史背景、事件和人物被加以呈现。在第一幕第一场发生在洛阳火车站的戏里，20世纪50年代，来自五湖四海的建设精英汇集在洛阳。

　　当时为了保密，拖厂对外代号叫“081厂”。李玉平说，围绕着“081”这个神秘代号，性格、身份各异的人们展开了饶有趣味且富有时代气息的对话。

　　在场景、道具与服装等的设置上，李玉平也尽量还原20世纪50年代的生活风貌，以便让观众更有历史感。“火车站到站的黑色闷罐车，站台上卖茶水的、卖浆面条的、卖洗脸水的人，以及火车站台的水泥地给只见过土路的人们带来的新鲜感受，都富有时代气息。”李玉平说。

　　除了场景、道具和服装的还原，李玉平认为更重要的是还原那个年代人们的精神面貌。

　　“来自开封的400名壮士为了节省搬运工厂建设所需物料和设备的时间，自发在涧河水边搭建了数百个住宿用的窝棚，住在里面。一名秘书为了支援一拖建设，带着自己尚有身孕的妻子，赶驴车数百里从南阳到许昌，再坐火车来洛阳安家落户……类似这样的故事还有很多，他们的奉献精神非常令人感动。”李玉平说。

　　寻找“岁月之歌”

　　剧本创作之初，李玉平就遇到了一个难题。从1955年开工建设至今，一拖已经走过60多年。“把这么多年的历史装进剧本，内容太多，实在装不下。后来我想，那就写一拖是怎么来的，把建厂前后的故事讲清楚。”李玉平说。

　　这个话剧，李玉平取名为《东方红丰碑》。

　　在创作过程中，李玉平搜集了大量历史资料，与老一辈一拖人交流，力求还原那个年代的真实面貌。他记起，1959年《洛阳日报》刊登了一首歌，名为《东方红拖拉机开出厂》，恰好能够反映当时工人们的热情与斗志。他希望能够找到这首歌，将其融入剧本，为话剧增添更多的时代情感色彩。

　　“这首歌我在20世纪80年代唱过，也见过刊登这首歌的报纸，但可惜的是，后来不知所踪了。”李玉平说。

　　由于年代久远，记者也未能找到这份《洛阳日报》。采访结束后的一天，李玉平高兴地告诉记者，经过在市图书馆两天的查找，他终于找到了这首“岁月之歌”。

　　目前，《东方红丰碑》的初稿已经基本完成，李玉平和他的团队正在进一步完善剧本内容。他希望通过这部话剧，为一拖开工建设70周年献礼，也让更多人了解一拖的辉煌历史，感受那一代人的奋斗与梦想。同时，他希望有机会将《东方红丰碑》搬上舞台，与观众见面。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    总感觉眼睛痒竟是眼药水过敏
    总感觉眼睛痒竟是眼药水过敏
    总感觉眼睛痒竟是眼药水过敏
        “我总觉得眼睛痒，都说春天容易过敏，我这是不是也跟过敏有关？”最近67岁的市民刘女士到市东方人民医院(河...
  • ·也曾“心”病恹恹 如今“心心”向荣
  • ·头晕为啥要做心脏检查
  • ·5岁娃天天低烧，愁坏家里老人
    • 花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳部署开展全民国家安全教育日系列...
  • 严查路面交通违法！洛阳出台2024年文...
  • 洛阳首个太空黑牡丹“翰墨丹青”通过...
  • 请查收！洛阳公布最新社保业务经办服...
  • 宠客！洛阳地铁站内设置牡丹主题打卡点
  • 江凌到宜阳县调研
  • 拥有800多万粉丝的网络大V发视频盛赞...
  • 半幅通行！洛阳丝路大道部分路段围挡施工
  • 洛阳农村部分计划生育家庭子女可申请...
  • 聚焦预制菜发展！洛阳多部门联动守护...
    		•
    百姓呼声
    玄武门大街涉及小区路段计划安装声屏障
    芳林路小学强制学生中午把书包背回家？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    红叶李花开

    富贵尽显洛阳红

    四月牡丹绽放

    金翅
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605