11日洛阳120急救电话可能短暂无法接通 市民可拨打63300120

9日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委获悉，11日5时至8时，洛阳120急救指挥中心将对新旧调度系统进行切割调整。其间，洛阳市民如遇120不能有效接通情况，可拨打临时急救电话63300120、63892180。

9日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委获悉，11日5时至8时，洛阳120急救指挥中心将对新旧调度系统进行切割调整。其间，洛阳市民如遇120不能有效接通情况，可拨打临时急救电话63300120、63892180。

洛阳市卫健委有关负责人介绍，此次调度系统切割，是洛阳市120急救指挥中心推进院前急救区域协同信息平台建设，实现急救资源统一调度和最优配置的一项举措。借助新平台，洛阳市将实现医院、救护车和120急救指挥中心信息互通互联，让广大患者享受更加及时、高效、专业的急救服务。

洛阳120急救指挥中心提醒市民，11日5时至8时进行系统切割期间，广大市民遇到非急救事宜，请尽量避免拨打120和临时急救电话，确保急救资源不被占用。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图）