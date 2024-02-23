洛阳“宠客”再升级，逛洛邑古城实现“存包自由”啦!

洛阳“宠客”再升级，逛洛邑古城实现“存包自由”啦!

9日，在老城区洛邑古城景区南门西侧的储物柜旁，不少游客正在存包。“不想拿的物品可以放在这里，太方便了。”游客梁女士笑着说。

这是老城区南关街道投放的免费储物柜。南关街道有关负责人介绍，之前他们在洛邑古城景区附近走访时发现，不少游客带的行李较多，就决定引进储物柜，为游客提供方便。

洛报融媒记者在现场看到，该储物柜设置有200个箱格，可存放手提包、小包行李等物品，存放全程免费。

距此不远处，还设置有志愿服务岗亭。岗亭安排有旅游服务志愿者，能提供指路、用药、茶水等基础服务，满足游客多样化需求。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 石智卫 周同）