快讯！2024年“神州春色”全国春季旅游宣传推广活动在洛举行

9日晚，2024年“神州春色”全国春季旅游宣传推广活动在隋唐洛阳城九州池举行。 9日晚，2024年“神州春色”全国春季旅游宣传推广活动在隋唐洛阳城九州池举行。 本次活动由文化和旅游部资源开发司、文化和旅游部新闻中心、河南省文化和旅游厅、洛阳市政府共同主办，旨在加大春季旅游宣传推广力度，推动旅游资源开发与市场开发协同促进，激发人们出游热情，持续释放新文旅消费潜力。 活动现场，著名文化学者蒙曼进行视频推介。文化和旅游部发布春季出游产品和线路推介，为大家赏春景、品春味、享春趣提供更多选择。活动也为全国各地搭建了旅游推介平台，河南等12个省(区、市)以及媒体平台进行文化旅游推介，向大家发出春天的邀约。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 郭飞飞 张怡熙 文/图）