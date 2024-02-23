各美其美，美美与共！“盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报道持续引发关注

随着洛阳日报社牵头组织策划的《十省名城联动·共扬国色美名》——“盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报道持续推进，全国网友除了一睹洛阳牡丹盛世美颜，也看到了全国各地牡丹之乡的风姿。

“洛阳三月花如锦，多少工夫织得成。”农历三月，牡丹花又开遍洛阳城，铺就一片繁花似锦的景象。随着洛阳日报社牵头组织策划的《十省名城联动·共扬国色美名》——“盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报道持续推进，全国网友除了一睹洛阳牡丹盛世美颜，也看到了全国各地牡丹之乡的风姿。

“各美其美，美美与共，共扬国色美名”“牡丹名城联动，这阵势真豪华”“洛阳牡丹名不虚传，古都洛阳格局打开”“惠民活动给力，周五就去洛阳”……在各地媒体关于本次活动的报道、视频下方，全国各地的网友纷纷点赞，彰显出牡丹在国人心中独一无二的魅力与地位。

本次活动开篇之作《洛阳牡丹花正艳》经十座城市的主流媒体重磅刊发后，引来社会各界对洛阳牡丹的关注。洛阳以新发展理念为引领、以新文旅思维为突破，从单纯的“赏花经济”延伸到多元化牡丹产业的经验做法，也为各地打造“花样经济”提供了思路和借鉴。

与此同时，参与活动的十座城市中，网友间还展开“有爱”互动，一场跨越地理空间的赏花大会在“云端”拉开帷幕。河北网友“李李李十四”留言：“洛阳大气！邢台人为你打call！欢迎大家来邢台赏花。”甘肃网友“小杨”则为家乡“代言”：“临夏牡丹冠绝陇上，快来快来！”还有山东菏泽的网友“喵喵喵”甜蜜表白：“洛洛，荷荷给你比心。”此外，更有四川彭州、安徽亳州、陕西咸阳、宁夏吴忠、湖北襄阳等地的网友纷纷留言表示“能与各牡丹名城同频共振，倍感荣幸”。

作为原产于我国的传统名花，牡丹自古便是华夏大地的瑰宝。在本次活动中，牡丹不仅是十座名城联动的纽带，也是十座城市共同的名片。成都日报锦观新闻记者陈泳说：“这次大型融媒体联动活动格局大、立意新，多角度展现了各个城市在产业转型、文化传承等方面的生动实践，期待我们四川彭州的牡丹能借势‘出圈’。”

“本次活动的举办，就是要增进共识，形成合力，切实履行党报职责使命，立足新起点，携手为推动文化繁荣、建设文化强国贡献智慧和力量。”洛阳日报社党委副书记、总编辑李勇寄语各家媒体，希望通过本次联动，进一步加强联系，凝聚媒体发展合力，深入挖掘牡丹文化的时代价值，共同延续历史文脉和民族根脉，讲好中国故事。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）