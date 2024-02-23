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聚焦预制菜发展！洛阳多部门联动守护“舌尖上的安全”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.09 20:58

　　洛报融媒记者从9日召开的洛阳市预制菜产业工作推进会议上获悉，洛阳将积极贯彻落实国家六部委预制菜产业新规范，通过多部门联动守护“舌尖上的安全”，促进全市预制菜产业健康高质量发展。

　　会议由洛阳市工信局牵头，组织相关委局、龙头企业、高校和行业联盟协会代表，对国家六部委发布的《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》(下文简称《通知》)进行集中学习讨论，并围绕洛阳预制菜生产、品质提升、洛阳特色、安全监管、供应链建设等方面展开深入交流。

　　据悉，《通知》首次在国家层面规范预制菜范围，强调预制菜“不添加防腐剂、严格食品添加剂使用”等内容。洛阳市市场监管局、市商务局、市农业农村局在会上介绍了当前工作重点，洛阳市预制菜产业联盟宣读《规范预制菜产业倡议书》，号召洛阳预制菜生产企业严格落实“两项责任”，即企业的质量安全主体责任、企业法定代表人的第一责任，围绕全产业链做好安全控制，并配合职能部门加强监管。

　　为进一步确保洛阳预制菜食品安全，近日洛阳市预制菜产业工作专班已启动专项行动，按照《通知》精神要求，组织全市预制菜生产企业对预制菜“不添加防腐剂”和“严格食品添加剂使用”情况进行“两项自查”，并要求各企业向属地工信部门提交预制菜安全生产承诺书，从而强化预制菜食品安全监管，保障人民群众食品安全，促进预制菜产业健康发展。

　　大力发展预制菜产业对洛阳食品工业转型升级和换道领跑具有重要意义。未来洛阳将继续推进《洛阳市加快预制菜产业发展行动方案2023-2025》落实，积极开展预制菜优质企业梯次培育行动，力争到2025年推动全市预制菜产业突破百亿元规模。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张克治 司马婷 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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