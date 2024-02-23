“你好！中国”2024丝绸之路日本旅行商考察活动走进洛阳

8日，“你好！中国”2024丝绸之路日本旅行商考察团走进洛阳。 通讯员供图 8日，“你好！中国”2024丝绸之路日本旅行商考察团走进洛阳。 在洛阳文化旅游推介会上，洛阳市文广旅局相关负责人向考察团介绍了洛阳入境游产品相关情况，希望双方进一步扩大文旅交流，在推动旅游产品、线路开发、市场开拓等方面持续加强合作，助力洛阳创建东亚文化之都。 在洛期间，考察团成员参观考察了龙门石窟、隋唐洛阳城国家遗址公园、洛阳博物馆等景区，领略洛阳深厚的文化底蕴和秀美的自然风光，考察了解洛阳新文旅产业发展情况，交流发展经验。大家纷纷表示，洛阳文化旅游资源丰富、历史悠久，将挖掘更多洛阳特色旅游线路，组织更多日本游客来洛旅游。 据悉，“你好！中国”2024丝绸之路日本旅行商考察活动为期5天，旅行团一行先后走进西安、洛阳等城市，开展2024丝绸之路踩线和考察活动，启动“日本游客赴华沿丝绸之路入境游”项目，同步推广介绍“你好！中国”全新中国国家旅游推广品牌标识。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 程素敏)