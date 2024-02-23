服务升级！洛阳民俗博物馆新增自助语音导览设备

9日，洛报融媒记者从洛阳民俗博物馆获悉，该博物馆升级讲解服务，新增自助语音导览设备，为市民、游客送上更好的参观体验。

9日，洛报融媒记者从洛阳民俗博物馆获悉，该博物馆升级讲解服务，新增自助语音导览设备，为市民、游客送上更好的参观体验。

市民、游客进入该博物馆后，可使用微信扫描智慧导览自助租赁柜上的二维码，然后选择参观线路后，租借相关设备。随后，即可跟随着语音导览，聆听文物背后的历史故事。需要注意的是，自助语音导览设备需佩戴耳机使用，未携带耳机的游客租借设备后，可到该博物馆内文创商店免费领取。

洛阳民俗博物馆工作人员介绍，在游览过程中，导览设备会实时感知游客所在的位置，自动播放附近的文物语音介绍；每件文物贴有标识牌，游客也可手动选择标识牌上的文物名称听取语音介绍。

洛阳民俗博物馆位于洛阳市新街与九都东路交叉口东北角，是依托清代古建筑群潞泽会馆而兴建的民俗专题性博物馆,此外还包含洛阳匾额博物馆、洛阳契约文书博物馆等博物馆。从4月1日至5月5日，洛阳民俗博物馆周一至周四闭馆时间延长至19时，周五至周日延长至21时，携带有效身份证件即可免费入馆参观，无须预约。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 杨珂馨 文/图）