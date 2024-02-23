严查路面交通违法！洛阳出台2024年文明交通专项行动方案

洛报融媒记者从有关部门获悉，洛阳市日前出台2024年文明交通专项行动方案，进一步营造安全、文明、畅通、有序的交通环境。 洛报融媒记者从有关部门获悉，洛阳市日前出台2024年文明交通专项行动方案，进一步营造安全、文明、畅通、有序的交通环境。 ●严查路面交通违法 根据方案，我市将以非机动车和行人交通违法行为以及机动车不礼让斑马线等交通违法行为为治理重点，持续加大违法打击力度。针对行人、非机动车闯红灯等交通违法行为，违法人员信息将被录入相关系统，多次违法人员将受到顶格处罚；针对机动车不礼让行人、闯红灯等交通违法行为，将被处罚并曝光。 ●强化文明交通宣传 根据方案，我市将利用各个媒体平台宣传文明交通，选树推广优秀典型，曝光严重违法和典型案例，引导群众遵章守法、文明出行；组织宣传“七进”活动，编制宣传内容，制作各类宣传品，充分利用小区宣传栏、邻里中心等阵地推进各类文明交通宣传活动进企业、进校园、进社区、进家庭。 ●强化共建共治共享 根据方案，我市将发动各职能部门广泛参与交通秩序提升工作，强化协同共治，持续扩大社会宣传影响，严管路面交通违法，凝聚各部门工作合力，加快推进各项治理措施落地落实，逐步完善长效管理机制。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）