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请查收！洛阳公布最新社保业务经办服务电话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.09 17:48

　　9日，洛报融媒记者获悉，为持续提升社保公共服务水平，方便群众办事咨询，洛阳市社会保险中心公布了最新的全市社会保险经办对外服务电话，涵盖市、县两级社会保险经办机构。下一步，洛阳市社会保险中心将定期对全市社保对外服务电话进行更新，并及时向社会公布，方便参保单位和参保群众咨询和办理业务。

　　市本级

　　洛阳市社会保险中心

　　工作时间：工作日9:00-12:00,13:00-17:00

　　办事窗口地址：洛阳市洛龙区开元大道永泰街口洛阳市民之家2楼

　　12333(社会保险政策咨询)

　　0379-60652611(社会保险参保登记业务)

　　0379-60652595(社会保险转移接续业务)

　　0379-60652596(企业退休人员养老保险待遇核定、发放业务)

　　0379-60652336(机关事业单位退休人员养老保险待遇核定、发放业务)

　　0379-60652597(工伤保险待遇核定、发放业务)

　　0379-60652602(失业保险待遇核定、发放业务)

　　自2024年4月1日起，因市民之家业务调整，原市社保中心咨询服务电话0379-60652606即日起停止使用。

　　县区级

　　新安县社会保险中心

　　工作时间：工作日9:00-12:00,13:00-17:00

　　办事窗口地址：新安县北京路与涧河大道交叉口东南角行政服务大厅一楼社保窗口

　　0379-65086876(社会保险参保登记、转移接续业务)

　　0379-65086583(企业退休人员养老保险待遇核定、发放业务)

　　0379-65126169(机关事业单位退休人员养老保险待遇核定、发放业务)

　　0379-65086855(城乡居民养老保险业务)

　　0379-65086622(失业保险待遇核定、发放业务)

　　0379-65086086(工伤保险待遇核定、发放业务)

　　伊川县社会保险中心

　　工作时间：工作日9:00-12:00,13:00-17:00

　　办事窗口地址：伊川县政务服务中心D区1楼综合受理窗口

　　0379-69368517(职工社会保险参保登记、转移接续业务)

　　0379-69378557(城乡居民养老保险参保登记、转移接续业务)

　　0379-69365515(企业退休人员养老保险待遇核定、发放业务)

　　0379-69555997(机关事业单位退休人员养老保险待遇核定、发放业务)

　　0379-69368038(工伤保险待遇核定、发放业务)

　　0379-69368365(失业保险待遇核定、发放业务)

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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