半幅通行！洛阳丝路大道部分路段围挡施工

洛报融媒记者9日从洛阳市涧西区获悉，目前，施工单位正在对丝路大道后五龙沟大桥至孙辛路高架桥段主路东、西两侧快车道进行分段施工。

洛报融媒记者9日从洛阳市涧西区获悉，目前，施工单位正在对丝路大道后五龙沟大桥至孙辛路高架桥段主路东、西两侧快车道进行分段施工。该路段目前正进行交通导改，分阶段进行半幅封闭施工，过往车辆注意慢行。

丝路大道是我市南北方向的主干道路，交通流量较大，此次施工为桥梁检修，采取同向半幅封闭、半幅通行方式进行，尽可能减少对道路交通的影响。

此次桥梁检修路段全长4.2公里。从4月7日至4月15日，丝路大道后五龙沟大桥北端至南端的西侧主路右半幅封闭施工；从4月15日至4月23日，丝路大道后五龙沟大桥北端至南端的西侧主路左半幅、丝路大道孙辛路高架北端至南端的东侧桥面左半幅封闭施工；从4月23日至4月30日，丝路大道孙辛路高架北端至南端的东侧桥面右半幅封闭施工。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵华西 文/图)