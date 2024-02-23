4月10日牡丹花情预报

绝代只西子，众芳惟牡丹。目前，第41届中国洛阳牡丹文化节进入盛花期。

绝代只西子，众芳惟牡丹。目前，第41届中国洛阳牡丹文化节进入盛花期。

中国国花园：全园共有450多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的45%，主要分布在二乔亭、国花台、紫根广场、唐风隋影广场、秋翁遇仙亭、春归花屋附近。其中：盛开的牡丹品种有贵妃插翠、白雪塔、花游、岛锦、朱砂垒、十八号等；初开的牡丹品种有岛大臣、雨后风光、芳纪、花竞、冠世墨玉、烟绒紫等。园内二月兰、一叶樱、棣棠、紫荆等竞相绽放。

中国国花园

隋唐城遗址植物园：全园共有460多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的45%，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园等处。其中：盛开的牡丹品种有富贵满堂、二乔、赛芙蓉、翔天、黑海撒金等；初开的牡丹品种有红珠女、青龙卧墨池、花蝴蝶、如花似玉、明星等。另外，千姿牡丹园内垂枝桃、碧桃、菊花桃、关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等万余株正值盛花期。

隋唐城遗址植物园

王城公园：全园共有460多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的52%，主要分布在沉香楼、王城春早、牡丹仙子、九色台、傲梅渲春等处。盛开的牡丹品种有金丝贯顶、胜葛巾、红宝石、锦袍红、狮子头、洛女妆、东海浪花等；初开的牡丹品种有花王、月宫烛光、首案红、玉芙蓉、群乌等。园内棣棠、樱花、钻石海棠、西府海棠等竞相绽放。

洛阳市王城公园

国家牡丹园：全园共有约230个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的26%，主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆、凤丹林等处。其中：盛开的牡丹品种有二乔、姚黄、紫霞贯、富贵满堂、红衣少女、西江锦、金玉良缘等；初开的牡丹品种有墨润绝伦、绿香球、花都绿、晨辉、时雨云、墨荷、曹州红等。园内海棠、丁香、棣棠、杜鹃、连翘等竞相绽放。

南山牡丹园：全园共有约220个品种牡丹开放，开花牡丹占本园牡丹的55%，主要分布在九色花田、牡丹花海、森林台地、花道等区域。其中:盛开的牡丹品种有富贵满堂、首案红、菱花湛露、雪映桃花、黄翠羽、洛阳红等；初开的牡丹品种有青龙卧墨池、霓虹焕彩、如花似玉等。另外，有王朝、阿芙可、阿波罗精华、金色阿波罗、卡罗拉、微笑、荷兰美人等30多个品种近30万株荷兰郁金香正值盛花期。园内海棠、樱花、梨花、美人梅、垂枝桃等竞相绽放。

南山牡丹园

天香牡丹园：园内有凤丹、黄冠、彩绘、墨润绝伦、如花似玉、绿幕、花王、香玉、洛阳红、银红巧对、蓝月亮、富贵满堂、巴茨拉、珊瑚台等品种牡丹开放，主要分布在南大门东侧、北侧、园中心等处。园内晚樱、丁香、碧桃、紫玉兰、北美海棠、梨花海棠等竞相绽放。

国际牡丹园：全园共有50多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的17 %，主要分布在华夏园早花区、生产科技园大温室和二环路外侧等处。其中：盛开的牡丹品种有太空红、太空粉、翰墨丹青、冬凌桃仙、雨后风光、花竞、迎日红等；初开的牡丹品种有老君紫、火炼金丹、白玉、晨红、宝庆红、寒樱狮子、黄冠等。园内冰心、荷包牡丹、海棠、樱花等竞相绽放。

神州牡丹园：全园共有370多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的40%，主要分布在牡丹文化区、国韵阁、富贵楼、妙心禅院、国花坛等处。其中：盛开的牡丹品种有鲁菏红、蓝宝石、芭茨拉、棒棒糖、清香白、观音面等；初开的牡丹品种有兰线界玉、蓝田玉、紫蓝魁、蝴蝶探春、雪峰、雪原紫光等。园内棣棠、碧桃、紫荆、晚樱等竞相绽放。

第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2024年4月9日