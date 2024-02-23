洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

4月10日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.09 16:02

　　绝代只西子，众芳惟牡丹。目前，第41届中国洛阳牡丹文化节进入盛花期。

　　中国国花园：全园共有450多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的45%，主要分布在二乔亭、国花台、紫根广场、唐风隋影广场、秋翁遇仙亭、春归花屋附近。其中：盛开的牡丹品种有贵妃插翠、白雪塔、花游、岛锦、朱砂垒、十八号等；初开的牡丹品种有岛大臣、雨后风光、芳纪、花竞、冠世墨玉、烟绒紫等。园内二月兰、一叶樱、棣棠、紫荆等竞相绽放。

中国国花园

　　隋唐城遗址植物园：全园共有460多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的45%，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园等处。其中：盛开的牡丹品种有富贵满堂、二乔、赛芙蓉、翔天、黑海撒金等；初开的牡丹品种有红珠女、青龙卧墨池、花蝴蝶、如花似玉、明星等。另外，千姿牡丹园内垂枝桃、碧桃、菊花桃、关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等万余株正值盛花期。

隋唐城遗址植物园

　　王城公园：全园共有460多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的52%，主要分布在沉香楼、王城春早、牡丹仙子、九色台、傲梅渲春等处。盛开的牡丹品种有金丝贯顶、胜葛巾、红宝石、锦袍红、狮子头、洛女妆、东海浪花等；初开的牡丹品种有花王、月宫烛光、首案红、玉芙蓉、群乌等。园内棣棠、樱花、钻石海棠、西府海棠等竞相绽放。

洛阳市王城公园

　　国家牡丹园：全园共有约230个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的26%，主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆、凤丹林等处。其中：盛开的牡丹品种有二乔、姚黄、紫霞贯、富贵满堂、红衣少女、西江锦、金玉良缘等；初开的牡丹品种有墨润绝伦、绿香球、花都绿、晨辉、时雨云、墨荷、曹州红等。园内海棠、丁香、棣棠、杜鹃、连翘等竞相绽放。

　　南山牡丹园：全园共有约220个品种牡丹开放，开花牡丹占本园牡丹的55%，主要分布在九色花田、牡丹花海、森林台地、花道等区域。其中:盛开的牡丹品种有富贵满堂、首案红、菱花湛露、雪映桃花、黄翠羽、洛阳红等；初开的牡丹品种有青龙卧墨池、霓虹焕彩、如花似玉等。另外，有王朝、阿芙可、阿波罗精华、金色阿波罗、卡罗拉、微笑、荷兰美人等30多个品种近30万株荷兰郁金香正值盛花期。园内海棠、樱花、梨花、美人梅、垂枝桃等竞相绽放。

南山牡丹园

　　天香牡丹园：园内有凤丹、黄冠、彩绘、墨润绝伦、如花似玉、绿幕、花王、香玉、洛阳红、银红巧对、蓝月亮、富贵满堂、巴茨拉、珊瑚台等品种牡丹开放，主要分布在南大门东侧、北侧、园中心等处。园内晚樱、丁香、碧桃、紫玉兰、北美海棠、梨花海棠等竞相绽放。

　　国际牡丹园：全园共有50多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的17 %，主要分布在华夏园早花区、生产科技园大温室和二环路外侧等处。其中：盛开的牡丹品种有太空红、太空粉、翰墨丹青、冬凌桃仙、雨后风光、花竞、迎日红等；初开的牡丹品种有老君紫、火炼金丹、白玉、晨红、宝庆红、寒樱狮子、黄冠等。园内冰心、荷包牡丹、海棠、樱花等竞相绽放。

　　神州牡丹园：全园共有370多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的40%，主要分布在牡丹文化区、国韵阁、富贵楼、妙心禅院、国花坛等处。其中：盛开的牡丹品种有鲁菏红、蓝宝石、芭茨拉、棒棒糖、清香白、观音面等；初开的牡丹品种有兰线界玉、蓝田玉、紫蓝魁、蝴蝶探春、雪峰、雪原紫光等。园内棣棠、碧桃、紫荆、晚樱等竞相绽放。

第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2024年4月9日
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    科研实力再升级！国家卫健委出生缺陷预防重点实验室落户洛阳市妇幼保健院
    科研实力再升级！国家卫健委出生缺陷预防...
    科研实力再升级！国家卫健委出生缺陷预防重点实验室落户洛阳市妇幼保健院
        今日上午，洛阳市妇幼保健院(河南省第二儿童医院)举办2024年度科技创新大会。
  • ·国际护胃日,一起护“胃”健康
  • ·孩子误把压缩面膜当奶片吃了
  • ·肾脏不健康有哪些症状表现？
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳黄河古都一号旅游公路成为热门打卡地
  • 事关旅游年票办理！洛阳发布最新声明
  • 洛阳将打造兼具烟火气与文化味的“洛...
  • 今明两天气温回落 本周后半段洛阳气温...
  • 伊滨区旅游环线激发沿线乡村发展活力
  • 徐衣显主持召开水生态治理推进会
  • 洛龙区中岗社区：民居变民宿 增收添门路
  • 二里头夏都遗址保护与传承创新中心揭牌
  • 关于2024年中招体育考试 洛阳市教育...
  • 感受“诗和远方” “洛阳宿”跑出加速度
    		•
    百姓呼声
    玄武门大街涉及小区路段计划安装声屏障
    芳林路小学强制学生中午把书包背回家？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    红叶李花开

    富贵尽显洛阳红

    四月牡丹绽放

    金翅
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605