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3月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.82%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.09 16:02

　　9日，洛报融媒记者获悉，3月洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子9951条，回复率为99.82%。其中，投诉类7228条、咨询类2021条、建议类702条；已回复帖子9933条，回复率为99.82%，比2月上升0.16个百分点。

　　在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门44个，其中39个回复率为100%；在县区政府方面，诉求问题涉及县区政府15个，回复率均为100%；在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位37个，其中32个回复率为100%。

　　此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。3月抽查“百姓呼声”帖子4000条，抽查结果显示，有2个单位共7条帖子存在敷衍答复情况。其中，洛宁县4条、伊川县3条。

　　3月“百姓呼声”未及时回复情况

　　职能部门

　　洛阳市司法局：帖子总数5条，2条未回复

　　洛阳市银保监分局：帖子总数47条，1条未回复

　　洛阳市邮政管理局：帖子总数19条，1条未回复

　　洛阳市农业农村局：帖子总数7条，1条未回复

　　洛阳市林业局：帖子总数3条，1条未回复

　　公共服务行业

　　洛阳火车站：帖子总数19条，4条未回复

　　有线电视网络：帖子总数6条，4条未回复

　　轨道交通集团：帖子总数77条，2条未回复

　　农业银行：帖子总数8条，1条未回复

　　回复为0的单位：

　　中国人保财险公司(帖子总数1条)

　　（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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