3月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.82%

9日，洛报融媒记者获悉，3月洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子9951条，回复率为99.82%。

9日，洛报融媒记者获悉，3月洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子9951条，回复率为99.82%。其中，投诉类7228条、咨询类2021条、建议类702条；已回复帖子9933条，回复率为99.82%，比2月上升0.16个百分点。

在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门44个，其中39个回复率为100%；在县区政府方面，诉求问题涉及县区政府15个，回复率均为100%；在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位37个，其中32个回复率为100%。

此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。3月抽查“百姓呼声”帖子4000条，抽查结果显示，有2个单位共7条帖子存在敷衍答复情况。其中，洛宁县4条、伊川县3条。

3月“百姓呼声”未及时回复情况

职能部门

洛阳市司法局：帖子总数5条，2条未回复

洛阳市银保监分局：帖子总数47条，1条未回复

洛阳市邮政管理局：帖子总数19条，1条未回复

洛阳市农业农村局：帖子总数7条，1条未回复

洛阳市林业局：帖子总数3条，1条未回复

公共服务行业

洛阳火车站：帖子总数19条，4条未回复

有线电视网络：帖子总数6条，4条未回复

轨道交通集团：帖子总数77条，2条未回复

农业银行：帖子总数8条，1条未回复

回复为0的单位：

中国人保财险公司(帖子总数1条)

（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）