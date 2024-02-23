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感受“诗和远方” “洛阳宿”跑出加速度
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.09 11:34

　　爱上一座城，始于“吃”，源于“玩”，深于“住”。近年，随着文旅产业不断发展，洛阳民宿如雨后春笋般涌现。日前，洛阳市为首批“洛阳宿”挂牌，这条由“住”而起的新兴产业开始进入加速发展期。

　　8日，洛报融媒记者走访了部分首批挂牌的“洛阳宿”，在“住”中感受洛阳城中的“诗和远方”。

　　“汉服热”浪潮，助推洛阳民宿蝶变

　　“丰富的文化体验，浓浓的烟火气，让人感觉这不是住店，而是回家。”8日，在位于老城区洛邑古城的问礼非遗酒店，来自上海的游客黄璐带着父母来洛阳错峰旅行，表达了对洛阳之旅的赞叹。

　　走进问礼非遗酒店，独特的古风雅韵扑面而来，让人心旷神怡，舒适自在，颇有些“采菊东篱下，悠然见南山”的闲适。这是日前入选首批“洛阳宿”的民宿之一，古朴的中式装修风格，加上丰富的非遗活动，吸引了游客前来打卡。

　　“随着文旅热，洛阳民宿如雨后春笋般涌现。”问礼非遗酒店主理人吴凯说，2019年洛邑古城周边民宿近百家，如今已有五六百家。即便如此，每到节假日，也是一房难求，预约爆满。

　　数据显示，今年清明假期民宿热门目的地包括：南京、青岛、成都、重庆、武汉、北京、广州、苏州、长沙、洛阳。借着“汉服热”浪潮，洛阳民宿也踏上发展快车道，迎来了从无到有、从有到优的加速蝶变。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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