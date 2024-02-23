6月底前，洛阳将完成老旧小区加装电梯和“飞线”治理阶段性整改任务

协调推进老旧小区加装电梯138部，督导推动城市区治理各类“飞线”2423处……日前，市人大常委会召开人大代表老旧小区加装电梯流动工作站和“飞线”治理流动工作站反馈会，集中反馈阶段工作成果，部署下步工作。

协调推进老旧小区加装电梯138部，督导推动城市区治理各类“飞线”2423处……日前，市人大常委会召开人大代表老旧小区加装电梯流动工作站和“飞线”治理流动工作站反馈会，集中反馈阶段工作成果，部署下步工作。

去年9月，市人大常委会先后制定出台《洛阳市人大常委会关于既有住宅加装电梯的决定》和《洛阳市人大常委会关于“飞线”治理的决定》。去年11月，首批市人大常委会人大代表老旧小区加装电梯流动工作站和“飞线”治理流动工作站正式启动。

“党委工作重心在哪里、人民群众急难愁盼在哪里，人大监督就跟进到哪里，人大代表工作站就流动到哪里。”市人大常委会相关负责同志介绍，人大代表流动工作站因需而设、因事而动，阶段性目标任务完成后即结束流动工作站工作。

老旧小区加装电梯流动工作站先后实地调研60余个小区、走访群众1000余人次，开展座谈30余次，建立已安装、在安装和符合加装条件但未安装3类台账，总结推广相关经验模式，推动加装电梯29部，新开工加装电梯109部；“飞线”治理流动工作站通过固定办公与现场推动，日报告、周检查统计和随机督办相结合等方式，累计督办问题120余个，治理各类“飞线”2423处。

根据反馈情况，首批两个人大代表流动工作站提出10类27条有针对性的意见建议。下一步，将按照具体整改落实方案，建立责任清单和整改台账，于6月底前，全部完成老旧小区加装电梯和“飞线”治理阶段性整改任务，并由市人大常委会组织开展满意度测评。

“人大代表流动工作站是人大常委会的‘尖刀班’，专为科学、有效破解堵点难点而开设。”市人大常委会主要负责同志表示，将坚持问题导向，以见实效为标准和目的，支持并促进“一府一委两院”改进工作，真正把人大代表流动工作站打造成人民群众的“幸福加油站”。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 班鹏）