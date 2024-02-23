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洛阳将打造兼具烟火气与文化味的“洛阳菜”品牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.09 08:37

西工小街成为游客美食打卡地 洛报融媒记者 张光辉 摄

　　当下，洛阳美食资源场景标准化、数字化建设情况如何？存在哪些问题？如何让游客既吃出烟火气也品出文化味？

　　日前，市人大常委会围绕洛阳特色餐饮传承与高质量发展主题，开展人大代表与国家机关负责人“面对面”活动。部分驻洛全国、省人大代表和市人大代表及餐饮行业负责人对市商务局负责同志进行询问，并一同走进栾川、嵩县等地，实地看场景打造、品“洛阳味道”，提出意见建议。

　　传承“老字号”，打造新场景

　　近年来，市委高度重视洛阳特色餐饮传承与高质量发展工作，明确提出要通过餐饮提升拉动消费，让“洛阳味道”为文旅融合发展赋能加力。

　　去年年底，市人大常委会制定施行关于促进洛阳特色餐饮发展的决定，推动市政府印发关于加快洛阳特色餐饮传承与高质量发展的意见，引导各县区有关部门按照“市场主导、政府扶持、行业促进、社会参与”原则，立足本土食材，推进“洛阳菜”品质化、规范化、标准化、品牌化，先后推出标志性菜品20道，开展特色餐饮促消费活动20余场，助力老城十字街、洛城中街等特色美食街区持续火爆。

　　下一步，我市将重点做好四个方面工作：持续推荐全市名企、名店、名吃申报认定“中华老字号”“河南老字号”“洛阳老字号”；完成广州市场、铜驼暮雨、西工小街等步行街改造提升，鼓励“老字号”集体进驻、抱团发展；持续举办“老字号”嘉年华活动，对“老字号”和非遗、文创、预制菜及特色产品开展集中展销，营造“烟火气、复古风、国际范”的消费氛围；创新打造融合国风演艺、汉服文化、本土美食等多种元素的街区场景。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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