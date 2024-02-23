真香！洛阳一面艺师制作可以吃的牡丹面艺品

叶如箭、花如霞，拈一朵“花瓣”放进口中，舌尖回味淡淡香甜……近日，在洛龙区李楼街道一面艺工作室内，整齐排列的“洛阳红”“赵粉”“豆绿”等牡丹面艺品惟妙惟肖。记者细细打量，发现竟都是纯手工的花馍馍。

王旭涛制作的“牡丹”好看又好吃

叶如箭、花如霞，拈一朵“花瓣”放进口中，舌尖回味淡淡香甜……近日，在洛龙区李楼街道一面艺工作室内，整齐排列的“洛阳红”“赵粉”“豆绿”等牡丹面艺品惟妙惟肖。记者细细打量，发现竟都是纯手工的花馍馍。

这些可以吃的牡丹面艺品，就是高级技师王旭涛的匠心制品。今年3月中下旬，洛阳牡丹迎春初绽，八方宾客纷至沓来。王旭涛在一次游园赏花时突发奇想：牡丹虽美，但多数游客只能观赏、不能品鉴，何不做出可以吃的“牡丹”？

王旭涛回家后便开始埋头琢磨，最终他结合自身的传统面艺特长，借鉴文创产品牡丹瓷特点，创作了牡丹面艺品。

“以赵粉牡丹为例，从原料准备到出笼成品，大约需要3个小时。”采访中，王旭涛现场揭秘制作过程，只见他用面粉、鸡蛋等佐以食用仙人掌、菠菜等果蔬汁，揉制出颜色各异的面团，再加以精雕细琢，一朵含苞待放的牡丹花型便“绽放”于手掌之中。蒸熟后，“牡丹”立而不散，可以“以假乱真”。

“旭涛这手艺，我这个蒸了一辈子馍的老太太也赶不上！”一名75岁的老太太慕名前来鉴赏，品尝之后，对王旭涛的手艺赞不绝口。

今年39岁的王旭涛从事餐饮业20余年，刀工、配菜样样精通。近年来，他结合个人特长，弘扬中华传统面艺文化，以面粉、鸡蛋、果蔬汁等健康原材料将面发酵至软硬适中程度，再以面塑手法捏制出寿桃、石榴、元宝、锦鲤、葫芦、柿子等形态各异的作品，制作出蕴含诸多美好意思的中式蛋糕，颇受中老年人喜爱。

搭乘“电商快车”，如今王旭涛巧手制作的花馍、中式蛋糕订单不断，先后发往北京、上海、成都、西宁、郑州等多个城市。

采访当天，一名安徽宿州的游客下单，要定购10个牡丹面艺品送给未能远游赏花的家中长辈。当传统面艺“撞上”洛阳文旅热，王旭涛又要忙活了。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 赵君玮 文/图）