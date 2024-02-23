洛阳多项专利获评省专利奖

日前从市市场监管局传来喜报——近日，河南省政府公布第四届省专利奖名单，洛阳多项专利脱颖而出，3项获评一等奖、4项获评二等奖。

日前从市市场监管局传来喜报——近日，河南省政府公布第四届省专利奖名单，洛阳多项专利脱颖而出，3项获评一等奖、4项获评二等奖。

3项获评一等奖的专利分别是中钢洛耐科技股份有限公司的“一种有色强化冶炼用高强熔化熔炉”、中国船舶重工集团公司第七二五研究所的“一种耐压舱半球壳与舱口件用焊接工装及用其焊接的方法”、河南科技大学的“一种丝线材拉拔力动态测量系统”。

4项获评二等奖的专利分别是洛阳轴承研究所有限公司的“角接触球轴承”、洛阳双瑞精铸钛业有限公司的“一种高得料率低成本生产优质TC4合金热轧板工艺方法”、洛阳华清天木生物科技有限公司的“一种新型等离子体诱变育种装置”、丰联科光电(洛阳)股份有限公司的“平板显示器的大型高纯钼平面靶材的生产工艺方法”。

创新是推动社会发展的重要动力，专利是创新成果的重要体现。河南省专利奖于2017年设立，每两年评选一届，每届奖项总数不超过50个，特别重大的发明专利最高可获得100万元的奖励。这一机制的建立，极大地激发了全省范围内的创新热情，为知识产权的保护和运用提供了有力保障。

市市场监管局相关负责人表示，近年来，洛阳高度重视知识产权工作，通过加强政策引导、优化服务环境、强化监管执法等措施，不断推动知识产权创造质量、保护效果、运用效益和管理水平的全面提升。下一步，我市将持续完善知识产权政策体系，加大创新支持力度，推动更多高质量专利产生，加强知识产权保护和运用，促进专利技术的转化和产业化，为全市经济社会发展提供有力支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔)