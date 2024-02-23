洛阳2024年基层干部流动课堂活动启动

昨日，我市2024年基层干部流动课堂活动启动。

昨日，我市2024年基层干部流动课堂活动启动。活动首站走进老城区，围绕中国式现代化理论、加快发展新质生产力等主题，对线上线下共1200余名基层干部进行培训。

按照市委组织部、市委党校统一安排，4月8日至5月上旬，我市开办2024年基层干部流动课堂，采取“线下主课堂+线上分课堂”形式，在各县区设置主课堂进行现场集中授课，通过视频会议系统同步组织乡镇(街道)、县区属部门机关干部开展学习。流动课堂以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，注重中国式现代化理论学习培训，紧扣加快发展新质生产力、推动乡村振兴、强化基层治理、加强耕地和生态保护、提升服务群众本领等主题，突出思维理念转变，对全市广大基层干部开展系统化、针对性培训，持续推动党的创新理论武装在基层走深走实。

为提升流动课堂教学质量和基层干部学习效果，此次市委党校选派了一批理论水平高、业务能力强的教师，分别走进各县区，开展形式活泼、内容丰富的授课。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张佳)