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民警热情服务 游客交口称赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.09 08:21

　　牡丹盛开时节，市公安局西工分局民警在王城公园执勤过程中，为市民和游客提供道路指引、赏花攻略等服务，并积极宣传反诈知识，提醒大家在游玩时谨防诈骗，热情周到的服务获得游客交口称赞。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张国锋 摄影报道）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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