民警热情服务 游客交口称赞

牡丹盛开时节，市公安局西工分局民警在王城公园执勤过程中，为市民和游客提供道路指引、赏花攻略等服务，并积极宣传反诈知识，提醒大家在游玩时谨防诈骗，热情周到的服务获得游客交口称赞。

牡丹盛开时节，市公安局西工分局民警在王城公园执勤过程中，为市民和游客提供道路指引、赏花攻略等服务，并积极宣传反诈知识，提醒大家在游玩时谨防诈骗，热情周到的服务获得游客交口称赞。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张国锋 摄影报道）