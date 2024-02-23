洛阳启动2024年乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治

昨日，记者从市纪委监委获悉，2024年乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治工作全面启动，将严肃查处侵害群众利益的“蝇贪蚁腐”，有力有效推进乡村全面振兴。

昨日，记者从市纪委监委获悉，2024年乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治工作全面启动，将严肃查处侵害群众利益的“蝇贪蚁腐”，有力有效推进乡村全面振兴。 昨日，记者从市纪委监委获悉，2024年乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治工作全面启动，将严肃查处侵害群众利益的“蝇贪蚁腐”，有力有效推进乡村全面振兴。 此次专项整治旨在督促各级党委政府和职能部门深入贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴的重要论述，认真落实《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》的安排部署，接续推进市委乡村振兴“151”工作举措和“4+2”阶段性重点工作落实，压紧压实“五级书记抓乡村振兴”的政治责任，扎实推进产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”。根据工作安排，此次专项整治将重点围绕确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫、提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平、强化科技和改革双轮驱动、强化农民增收举措等方面存在的突出问题进行整治。 在具体工作举措方面，全市将持续开展纪检监察干部“三访三查”行动、问题线索“清仓清零”行动、基层监督“正风清源”行动，不断巩固拓展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治成果。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄）