涧西区长春社区：社区家政服务站 服务居民“零距离”

近日，家住涧西区38号街坊的丁凤敏走进长春社区邻里中心家政服务站，她想找个靠谱的月嫂，工作人员很快在后台筛选出3名“候选者”。

近日，家住涧西区38号街坊的丁凤敏走进长春社区邻里中心家政服务站，她想找个靠谱的月嫂，工作人员很快在后台筛选出3名“候选者”。该家政服务站“开业”至今，帮助10余名居民解决了家政用工问题，居民可在这里以“邻里价”一站式购买保洁、养老服务、育婴服务等家政服务。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 何谦 摄影报道）