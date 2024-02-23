全省首个行政复议机关派驻法院接待窗口在涧西成立

近日，涧西区行政复议机关派驻涧西区人民法院行政复议接待窗口揭牌成立，这是我省首个行政复议机关派驻法院的行政复议接待窗口。

近日，涧西区行政复议机关派驻涧西区人民法院行政复议接待窗口揭牌成立，这是我省首个行政复议机关派驻法院的行政复议接待窗口。

行政复议机关在法院派驻行政复议接待窗口，是我市府院联动探索建立行政复议先行处理引导机制的一项创新举措。该接待窗口的启用，将进一步强化多元联动，畅通化解行政争议的渠道，推动行政复议和行政诉讼有效衔接，推动行政争议源头化解、实质性化解。与行政诉讼相比，行政复议具有门槛低、效率高、零收费等便民利民的特点。行政复议作为行政机关的一种内部监督机制，还可以促进行政机关依法行政、自我纠错。

该行政复议接待窗口位于涧西区人民法院诉讼服务大厅，对法定应当复议前置的案件，由工作人员初审并收取材料后直接移转给复议机关，无须当事人再次到复议机关递交材料；对可以复议也可以诉讼的案件，由工作人员进行释明并引导当事人优先选择行政复议，充分发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用，让行政争议化解在基层，让群众少跑腿。

该行政复议接待窗口还提供案前释法、行政复议咨询、帮助填写行政复议申请、代收行政复议材料等服务，方便群众了解复议知识，满足群众申请行政复议的便利需求。

2024年1月1日，新修订的《中华人民共和国行政复议法》施行，增加了法定复议前置的案件类型，扩大了行政复议的受案范围，增加了下列情形：一是对行政机关作出的赔偿决定或者不予赔偿决定不服；二是对行政机关作出的不予受理工伤认定申请决定或者工伤认定结论不服；三是认为行政机关不依法订立、不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等行政协议；四是认为行政机关在政府信息公开工作中侵犯其合法权益。

此次修订还优化了行政复议前置范围。根据规定，有下列情形之一的，申请人应当先向行政复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以再依法向人民法院提起行政诉讼：对当场作出的行政处罚决定不服；对行政机关作出的侵犯其已经依法取得的自然资源的所有权或者使用权的决定不服；认为行政机关未履行法定职责情形；申请政府信息公开，行政机关不予公开。同时，行政机关在作出行政行为时应当告知公民、法人或者其他组织先向行政复议机关申请行政复议。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 吴琰）