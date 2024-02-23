伊滨区旅游环线激发沿线乡村发展活力

无垠的蓝天、温暖的阳光、成片的油菜花、平坦的柏油路……在一方天地内，这些景象交织在一起，让这个春天更加明艳动人。

无垠的蓝天、温暖的阳光、成片的油菜花、平坦的柏油路……在一方天地内，这些景象交织在一起，让这个春天更加明艳动人。

4月的洛阳，生机勃勃。伊滨区旅游环线在花海间蜿蜒，激发了沿线乡村的活力，送来了发展的机遇。

旅游环线成为群众致富的“金钥匙”

路在村中，村在花中。伊滨区诸葛镇苏沟社区如今焕然一新。600亩油菜和近24公里的旅游环线给村里带来发展契机。

“去年，旅游环线建成通车，我们开始种植油菜花。”苏沟社区村干部赵胜方说，建设旅游环线不是光修路，还要整治路域环境和村容村貌，苏沟社区因此受益。同时，村里的土地流转完成，按照镇里规划种植了600亩油菜。

“目前看，效果不错。”赵胜方说，春天来了，盛开的油菜花吸引了大量游客，村里的农家乐、便利店生意十分红火。

“我们现在还用上了无人机。”居民王永红说，他之前种过油菜，除草、施肥、管理很费人工，一亩地只有300斤产量。眼下这种模式又省人工，又能提高产量，很划算。

“目前，全区种植油菜达4000亩，其中旅游环线周边约有2000亩。”伊滨区农业部门相关负责人说，旅游环线是一把“金钥匙”，打开了制约沿线乡村发展的“锁”。

过去因路而困，如今因路而兴

李村镇耿沟社区，万安山下的小村子，坐拥田园美景，素有“厨乡”美誉，过去因路而困，如今因路而兴。

“没有一条像样的路，出行都困难，更不用说发展了。”耿沟社区党支部书记、居委会主任范卫锋说，耿沟社区地处山区，位置比较偏僻，过去想去一趟乡里都得绕两个小时山路。

范卫锋说，耿沟出厨师，这个历史可追溯到明初。当时村里的耿姓两兄弟厨艺师承祖上，平时他们挑担走街串巷售卖自己做的小吃，十里八乡谁家有红白喜事他们就上门当厨师，久而久之，兄弟俩名声在外，还收了不少弟子。后来，范姓、杨姓、张姓、吴姓家族陆续迁至耿沟，他们中的很多人都当了厨师。然而，家乡闭塞，难有发展，很多人因此想方设法“逃离”，耿沟原本的“厨乡”美名也渐渐少有人提。

近些年，随着李村大街、旅游环线建成通车，耿沟社区群众的出行条件得到极大改善，长年在外从事厨师行业的居民纷纷回归。眼下，耿沟社区已经成为以“厨乡”为主题的特色社区，并依托万安山旅游资源发展乡村大食堂、驿站经济、民宿经济等，居民的腰包渐渐鼓起来。

交旅融合助力，乡村振兴有力

鸡棚变成时尚咖啡厅、小山沟成了网红步行街，还有高端民宿群、“灯之海”、猕猴桃、无人农场……

全长近24公里的伊滨区旅游环线依托万安山现有乡村公路进行改造提升，串联起洛阳奥林匹克中心、倒盏村、华夏历史文明创新产业园、七彩大峡谷、野生动物园、万安山山顶公园、国际郁金香花海等景点。

为了更好地服务游客，旅游环线上还建设有服务驿站、商业综合体，同时串联起魏村、刘沟等社区的乡里中心。目前，该环线已建成通车，一些配套设施正在加紧建设。

“路一通，日子肯定中。”如今，在伊滨区，旅游环线成了居民们畅想未来幸福生活的“热搜词”。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 任费伊 杨万通）