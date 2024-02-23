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老城区北大街社区：“养老服务+旅游服务”解锁新市场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.09 08:06
外地游客在养老服务中心品尝美食

　　“中午有啥好吃的？”“洛阳水席——连汤肉片！”7日中午，老城区建安门街道北大街社区养老服务中心里饭菜飘香，20余名老人陆续在这里就餐。

　　这些老人不是当地居民，而是社区接待的首批老年游客。5日，他们从山西运城来到洛阳，开启了一趟三天两夜的旅行。这几天，他们的吃、住、游等需求，都是通过社区养老服务中心解决的。

　　这是北大街社区开展养老服务的一次新探索。今年3月，该社区决定依托养老服务中心，为60岁以上老年游客提供养老服务，推动市场化运营。

　　该养老服务中心负责人张利介绍，该养老服务中心占地2000余平方米，每天服务70余名居民，缺少运营项目是这里面临的问题。

　　张利在市场调查过程中发现，洛阳文旅市场火爆，吸引了不少老年游客。张利决定围绕老年游客下功夫，将养老服务与旅游服务相结合，拓展服务范围。

　　张利的想法与社区不谋而合，随即便开始做前期准备工作。社区负责对接本地景点、咨询相关政策，运营方负责与外地有关单位对接，确定游客、菜品、旅游线路。经过协商，各方决定安排首批游客在牡丹文化节期间赏花、观景。

　　此次旅行路线包括洛邑古城、龙门石窟、天堂明堂、丽景门、白马寺等热门景区。这些老年游客不仅能欣赏到美丽的牡丹花，领略洛阳深厚文化底蕴，还能感受到洛阳热情包容的城市温度。

　　“通过养老服务中心，吃、住、玩都有人统一安排，我们都不用操心。”游客张芍娃表示。

　　“出行之余，我们还能在养老服务中心做按摩、做理疗，服务很贴心。”游客刘块娃说。

　　在张利看来，将养老服务与旅游服务相结合，有不少好处。

　　让老人旅途更安心。张利介绍，相较年轻人，老人外出旅行有节奏较慢的特点。养老服务中心能根据老年游客需求，提供清淡的菜品，规划合理的旅行线路。此外，在老年游客出行过程中，养老服务中心配备有随行医生，满足老年游客基本用药需求，解除其后顾之忧。出行之余，老年游客还能享受养老服务中心的按摩椅等各类服务设施。

　　推进市场化运营。通过开展多样化养老服务收取一定费用，能够推动养老服务中心长效运转，进而推出更多优质服务。

　　“接下来，我们将结合老年游客实际需求，对接更多旅游景点，丰富特色菜品，优化基础服务设施，给老年游客带来更好的旅游体验。”张利表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 高克霞 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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