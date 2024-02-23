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洛龙区中岗社区：民居变民宿 增收添门路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.09 08:08

　　昔日闲置房屋变身现代风民宿，这让李晓辉的清明假期过得有些忙碌。

　　李晓辉是洛龙区安乐街道中岗社区居民，此前在中岗社区有两层房屋闲置，平时主要用于仓储，收益较低。今年她将房屋改成民宿，一开业就实现了“开门红”。

　　7日，走进“凤栖民宿”，小院、白墙、绿植，处处精心布置、十分舒适。“3日刚开业，没想到这个清明假期房间基本住满。”李晓辉笑着说，这让自己对民宿经营更有信心了。

　　和李晓辉一样，中岗社区居民对发展民宿产业热情高涨。“现在居民观念彻底转变了，大家都觉得做民宿有前景更有‘钱景’。”中岗社区党支部书记、居委会主任李科科说，看到如今情形，谁能想到，去年这项工作竟一度遇冷。

　　中岗社区位于洛龙区龙门大道东侧，地处隋唐洛阳城里坊区，距离应天门、天堂明堂等景区较近，地理位置优越、交通便利。“之前社区不少居民把闲置房屋租赁出去，赚取一些房租。现在洛阳新文旅产业蓬勃发展，咱们能不能借势发展民宿产业？”经过多次考察，社区提出要大力发展民宿产业，向居民征求意见。

　　民居变民宿，一字之差，区别巨大。

　　“每月赚房租多好，何苦做民宿？”“改民宿需要多少钱？”“万一没人来住怎么办？”……起步之初，居民的质疑和不解，曾让这项工作一度停滞。

　　“干部带头干，当第一个吃螃蟹的人。”为此，李科科率先对自家房屋进行改造，还发动自己的一名亲戚、一名发小一起改建民宿。

　　今年春节前，中岗社区首批3家民宿正式营业。由于春节期间洛阳游客数量暴增，3家民宿根本不愁没有住客，基本天天爆满。“就拿我自家的民宿来说吧，春节过后，平时入住率达到50%，周末达到90%。”李科科说，瞅着这架势，居民都心动了。这不，春节过后，一些居民就主动开始把民居改为民宿了。

　　目前，中岗社区共有10家民宿对外营业，还有4家民宿正在紧锣密鼓地装修。“民宿产业蓬勃兴起，居民增收又多了一个渠道。”李科科表示，目前社区正着手做民宿相关配套服务。

　　新建停车场即将投用，共计200余个车位，让游客停车更方便；社区计划成立物业公司，为各家民宿提供保洁服务，既提高服务质量，又壮大集体经济；拟对民宿住宿价格进行集中定价，避免恶性竞争……“乘着洛阳新文旅产业发展的春风，中岗社区民宿一定会越做越好。”李科科说。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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