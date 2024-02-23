每年开花两次！洛阳牡丹新品系“冬凌桃仙”成功通过初审

成功通过初审！4月8日，中国花卉协会牡丹芍药分会新品种审定委员会专家对洛阳国际牡丹园自主培育的牡丹“冬凌桃仙”进行新品种初审。此次初审成功，意味着这一独特的牡丹品种距离正式面世又近了一步。

今年春季开花

成功通过初审！4月8日，中国花卉协会牡丹芍药分会新品种审定委员会专家对洛阳国际牡丹园自主培育的牡丹“冬凌桃仙”进行新品种初审。此次初审成功，意味着这一独特的牡丹品种距离正式面世又近了一步。

“冬凌桃仙”是一种非常稀有的寒牡丹品种，最大特点是每年开两次花，不仅每年春季开花早，秋末冬初时还会再次绽放。

去年冬季开花

“冬凌桃仙”花朵呈粉色，花瓣紧凑，花型花色宛如仙桃，单朵花拥有300多枚花瓣，这种少有的楼子台阁型花型使得“冬凌桃仙”在众多牡丹品种中脱颖而出。目前，洛阳国际牡丹园已繁育“冬凌桃仙”200余株，集中在该园法式花园南侧，花期大约一周时间。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘少丹 文/图）