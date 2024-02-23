洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

每年开花两次！洛阳牡丹新品系“冬凌桃仙”成功通过初审
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.08 19:13

今年春季开花

　　成功通过初审！4月8日，中国花卉协会牡丹芍药分会新品种审定委员会专家对洛阳国际牡丹园自主培育的牡丹“冬凌桃仙”进行新品种初审。此次初审成功，意味着这一独特的牡丹品种距离正式面世又近了一步。

　　“冬凌桃仙”是一种非常稀有的寒牡丹品种，最大特点是每年开两次花，不仅每年春季开花早，秋末冬初时还会再次绽放。

去年冬季开花

　　“冬凌桃仙”花朵呈粉色，花瓣紧凑，花型花色宛如仙桃，单朵花拥有300多枚花瓣，这种少有的楼子台阁型花型使得“冬凌桃仙”在众多牡丹品种中脱颖而出。目前，洛阳国际牡丹园已繁育“冬凌桃仙”200余株，集中在该园法式花园南侧，花期大约一周时间。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘少丹 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子误把压缩面膜当奶片吃了
    孩子误把压缩面膜当奶片吃了
    孩子误把压缩面膜当奶片吃了
        “徐医生，我家孩子刚才吞了一片压缩面膜，咋办啊？”日前，市第一人民医院消化内镜室主任、副主任医师徐丽...
  • ·肾脏不健康有哪些症状表现？
  • ·青年男子突发脑梗，医生提醒这个细节要注意
  • ·健康快讯：洛阳市东方人民医院举行回归公益属性两周年大型专家义诊活动
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳西工小街换新颜
  • 江凌到洛宁县调研乡村振兴、产业发展...
  • 响应十省名城联动 洛阳牡丹阁景区免门票
  • 一季度成交额同比增400.72％！洛阳技...
  • “盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报...
  • 洛阳申领契税补贴时间将顺延至7月31日
  • 智能化改造发力！中国一拖去年利润创...
  • 文创印章上新！来洛阳民俗博物馆把珍...
  • 来自洛阳人的热情！爱心人士做浆面条...
  • 我市已发生多起！洛阳市反诈中心发布...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市收取网约车GPS服务费是否合规？
    翠云峰森林公园泄洪渠烂尾威胁小区安全
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    关林庙牡丹花正艳

    国花园拍牡丹

    周王城广场牡丹花

    春的调色板
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605