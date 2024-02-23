每年开花两次！洛阳牡丹新品系“冬凌桃仙”成功通过初审

成功通过初审！4月8日，中国花卉协会牡丹芍药分会新品种审定委员会专家对洛阳国际牡丹园自主培育的牡丹“冬凌桃仙”进行新品种初审。此次初审成功，意味着这一独特的牡丹品种距离正式面世又近了一步。
成功通过初审！4月8日，中国花卉协会牡丹芍药分会新品种审定委员会专家对洛阳国际牡丹园自主培育的牡丹“冬凌桃仙”进行新品种初审。此次初审成功，意味着这一独特的牡丹品种距离正式面世又近了一步。
今年春季开花
成功通过初审！4月8日，中国花卉协会牡丹芍药分会新品种审定委员会专家对洛阳国际牡丹园自主培育的牡丹“冬凌桃仙”进行新品种初审。此次初审成功，意味着这一独特的牡丹品种距离正式面世又近了一步。
“冬凌桃仙”是一种非常稀有的寒牡丹品种，最大特点是每年开两次花，不仅每年春季开花早，秋末冬初时还会再次绽放。
去年冬季开花
“冬凌桃仙”花朵呈粉色，花瓣紧凑，花型花色宛如仙桃，单朵花拥有300多枚花瓣，这种少有的楼子台阁型花型使得“冬凌桃仙”在众多牡丹品种中脱颖而出。目前，洛阳国际牡丹园已繁育“冬凌桃仙”200余株，集中在该园法式花园南侧，花期大约一周时间。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘少丹 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605