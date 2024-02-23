【古都夜八点】洛邑古城夜间演艺人气旺

拍照打卡、观赏演艺……7日，清明节假期已过，夜间的洛邑古城内依然有不少身穿汉服的游客。

拍照打卡、观赏演艺……7日，清明节假期已过，夜间的洛邑古城内依然有不少身穿汉服的游客。

晚7点30分，行至洛邑古城一期续建项目处，火红的灯笼已然挂起，象征吉祥的鱼灯装点在各处。位于一期续建项目入口的舞台上，夜间演艺《幻彩魔方》正在进行。演员身穿复古风格的演出服，手拿会发光的魔方样式道具，在手中不停翻动、抛接，一个个高难度动作赢得台下观众阵阵掌声。

“家人换了汉服在拍照，我就逛到了这里看演出，晚上来洛邑古城玩，不穿汉服也不会觉得无聊！”从广东来洛旅行的黄先生称赞道。

4月1日至5月5日，在一期续建项目处，洛邑古城分别设置4场演出，其中3场均在夜间，以丰富夜晚景区内游客体验。除《幻彩魔方》表演外，夜间还有《汲水歌》和豫剧选段在此上演。

“俺杨门的女流也称豪强，穆桂英我不减那当……”节目豫剧选段，演唱的是豫剧《破洪州》选段“久离边庭战马狂”，表现了杨门女将穆桂英赫赫威名震四方的气概。

“这个节目是专门为牡丹文化节设计的。”节目表演者周晓云说，豫剧在今年春节时，受到不少人的关注。洛阳戏曲文化浓厚，希望借此机会让来洛游玩的游客都能感受豫剧，喜欢豫剧。

晚8时45分，不少游客开始返程。前往景区出口的路途上，演艺《新潭唱晚》《花神》正在洛邑古城的新潭和墨池上演。其中，节目《花神》为一名男性舞蹈演员扮作牡丹花神，在墨池边翩翩起舞，吸引游客们纷纷举起手机拍摄。

景区负责人表示，洛邑古城一期续建项目开放后，景区能容纳的游客数量增多，景区在夜间新增了不少演艺，进一步丰富游客旅游体验。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 文/图）