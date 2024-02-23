洛阳局地将迎小雨 本周最高气温升至28℃

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市多受短波槽活动影响，云系较多，气温缓慢回升。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市多受短波槽活动影响，云系较多，气温缓慢回升。 具体预报如下： 今天夜里：多云。 4月9日(周二)：多云转阴天，局地有小雨或零星小雨，偏东风2-3级，气温14℃～23℃。 4月10日(周三)：阴天到多云，局地有小雨或零星小雨，偏南风2-3级，气温14℃～22℃。 4月11日(周四)：多云，气温13℃～25℃。 4月12日(周五)：多云转晴天，气温14℃～27℃。 4月13日(周六)：多云转阴天，下午到夜里有小雨，气温14℃～28℃。 4月14日(周日)：多云转晴天，气温17℃～27℃。⑥