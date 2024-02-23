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4月9日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.08 17:07

　　洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。全市牡丹观赏园自然花期牡丹即将进入盛花期。

　　隋唐城遗址植物园：全园共有410多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的40% ，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园等处。其中：盛开的牡丹品种有富贵满堂、二乔、赛芙蓉、翔天、黑海撒金等；初开的牡丹品种有红珠女、青龙卧墨池、花蝴蝶、如花似玉、明星等。另外，千姿牡丹园内垂枝桃、碧桃、菊花桃、关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等万余株正值盛花期。

 

隋唐城遗址植物园

　　王城公园：全园共有430多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的50%，主要分布在沉香楼、王城春早、牡丹仙子、九色台、傲梅渲春等处。盛开的牡丹品种有东海浪花、赵粉、珊瑚台、狮子头、青龙卧墨池、贵妃插翠等；初开的牡丹品种有新岛乙女、冰罩蓝玉、玉芙蓉、胜葛巾、红莲满塘、洛女妆等。园内棣棠、樱花、丁香、钻石海棠、西府海棠等竞相绽放。

 

洛阳市王城公园

　　中国国花园：全园共有340多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的40%，主要分布在二乔亭、国花台、紫根广场、唐风隋影广场、秋翁遇仙亭、春归花屋附近。其中：盛开的牡丹品种有洛阳红、朱砂垒、胜葛巾、十八号等；初开的牡丹品种有紫蓝魁、俊艳红、花王、岛锦、雪映桃花等。园内二月兰、樱花、

　　棣棠、紫荆等竞相绽放。

中国国花园

　　国家牡丹园：全园共有约180个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的22%，主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、牡丹展览馆、凤丹林、北园九色台等处。其中：盛开的牡丹品种有红衣少女、西江锦、金玉良缘、美艳、明星、泼墨、三变赛玉、蓝宝石、红宝石等；初开的牡丹品种有花都绿、晨辉、时雨云、紫霞贯、墨荷、姊妹惜春等。园内海棠、丁香、棣棠、杜鹃、连翘等竞相绽放。

　　南山牡丹园：全园共有约220个品种牡丹开放，开花牡丹占本园牡丹的55%，主要分布在九色花田、牡丹花海、森林台地、花道等区域。主要品种有霓虹焕彩、岛锦、墨润绝伦、菱花湛露、雪映桃花、贵妃插翠、黑海撒金、黄翠羽、洛阳红等盛开。另外，国际郁金香区种植有王朝、阿芙可、阿波罗精华、金色阿波罗、卡罗拉、微笑、荷兰美人等30多个近30万株荷兰进口郁金香正值盛花期。园内海棠、樱花、梨花、美人梅、垂枝桃等竞相绽放。

南山牡丹园

　　天香牡丹园：园内有凤丹、黄冠、彩绘、墨润绝伦、如花似玉、绿幕、花王、蓝月亮、富贵满堂、巴茨拉、珊瑚台等品种牡丹开放，主要分布在南大门东侧、北侧、园中心等处。园内晚樱、丁香、碧桃、紫玉兰、北美海棠、梨花海棠等竞相绽放。

　　国际牡丹园：全园共有40多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的17 %，主要分布在华夏园的早花区域和生产科技园大温室等处，园内名花大道有各色精品国内外牡丹展览，航天育种网室内太空红、太空粉、太空白、太空黑初绽芳容。其中：盛开的牡丹品种有翰墨丹青、淑粉、三月兰、蓝月亮、花竞、红绫、似荷莲、二乔、迎日红等；初开的牡丹品种有冬凌桃仙、寒樱狮子、黄冠、春日山等。园内冰心、荷包牡丹、海棠、樱花等竞相绽放。

　　神州牡丹园：全园共有300多个品种牡丹开放，主要分布在牡丹文化区、国韵阁、富贵楼、妙心禅院、国花坛等处。其中：盛开的牡丹品种有蓝海碧波、岛锦、黄冠、芭茨拉、棒棒糖、清香白、观音面等；初开的牡丹品种有兰线界玉、蓝田玉、紫蓝魁、红蔷薇、红梅飞雪、第一娇、蝴蝶探春、雪峰、雪原紫光等。园内榆叶梅、棣棠、碧桃、紫荆、晚樱等竞相绽放。

第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2024年4月8日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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