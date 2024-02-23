响应十省名城联动 四川丹景山景区对这些人群免门票

记者获悉，为响应《十省名城联动 共扬国色美名》——“盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报道活动，四川彭州丹景山景区对来自十省名城的游客免门票。

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记者获悉，为响应《十省名城联动 共扬国色美名》——“盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报道活动，四川彭州丹景山景区对来自十省名城的游客免门票。

凡是来自四川彭州、河南洛阳、山东菏泽、湖北襄阳、山西太原、安徽亳州、陕西咸阳、甘肃临夏、宁夏吴忠、河北邢台的游客，持任一城市的牡丹园门票，均可免费参观丹景山景区。

丹景山景区是四川彭州知名的牡丹景点，是国家4A级风景区。丹景山是天彭牡丹的发源地，也是彭州百里画廊河谷段重要的节点景区。自1985年起，丹景山每年都会举办天彭牡丹花会，吸引大量游客前来赏花，现已成为中国西部较大的牡丹观赏中心之一。

彭州种植牡丹已有上千年历史，初始种植可以追溯到南北朝时期，以“野趣之美”和“花大盈尺”的富贵之姿闻名于世。诗人陆游在《天彭牡丹谱》中曾写道：“牡丹在中州，洛阳为第一；在蜀，天彭为第一”。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 孙淼淼）