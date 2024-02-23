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智能化改造发力！中国一拖去年利润创历史新高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.08 16:16

　　2条线、8台设备！

　　你能想象，这是一位年近花甲老师傅“统帅”的“机器人大军”？

　　清明刚过，早8点，在洛阳西工区经济技术开发区，中国一拖工业园新型轮式拖拉机智能制造工厂内，换上一袭蓝工装，58岁的老师傅杨涛上岗。这里是中国最大、最先进的新一代大轮拖生产基地，机械碰撞、切削声清脆悦耳，制动器活塞、减速器壳体等零部件空中“飞舞”。

　　87年进厂的杨涛，如今已是两鬓斑白。按常理，这个年龄总是和“退二线”画等号。然而，这位“老一拖”如今却依旧活跃一线，好汉不减当年勇。

　　“因为我有‘秘密武器’。”杨涛俏皮卖关子，“有了它，制造农机零件只需动动手指、轻轻松松。”

　　谈笑间，杨涛缓步走向鳞次栉比的数控机床，熟练输入数字化制造参数。在他身后，8台桁架机器人、加工中心、机械臂等仿佛被注入“灵魂的乐谱”，协奏起脉动的“交响”。

　　“年轻时靠体力，一天下来满手油脂味，腰酸背痛满身膏药；没想到老了还能靠经验，干一天闲庭信步、皮鞋铮亮。”抚今追昔，杨涛感慨万分，比起“拉、抬、搬、摇”的“人海战术”，杨师傅如今“以一当十”，生产力不可同日而语。

　　在这个“智”字开头的工厂里，今非昔比的蜕变时刻在发生。从迅捷穿梭的“飞毛腿”AGV物流机器人，到一丝不苟的黄色“钢铁侠”机械臂，再到盘旋作业岛上方负责搬运的“空军”桁架机器人，“机器人大军”自动化上下料、数字化精加工，不仅24小时不间断作业，还拥有合格率近乎100%的一手绝活，成为推动生产率大幅提升的“新质生产力大军”！

　　“老一拖”的老当益壮，折射智能化技术的“开枝散叶”。近年来，面对日益激烈的国内外农机产业竞争，面对用户对高品质、高性能农机产品的强烈需求，中国农机“龙头”中国一拖以智能化突围，斥资近10亿元建设智能机械加工厂、智能驾驶舱数字化工厂、新型柴油机智能工厂等。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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