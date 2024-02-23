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洛阳扎实开展高层建筑安全生产排查整治行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.08 16:16

　　8日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，当前洛阳市正推进高层建筑领域安全生产大排查大起底大整治行动。截至目前，全市共排查高层建筑6263栋，其中高层住宅5732栋，高层公共建筑531栋，发现问题隐患6086处。

　　“在排查过程中我们发现，大部分问题隐患都集中在消防安全领域。”洛阳市住建局相关负责人说，常见问题有人员密集场所外窗设置影响疏散逃生和灭火救援的阻碍物，楼梯间、疏散通道、安全出口堆放杂物或者设置影响逃生的障碍物，建筑消防设施、器材存在缺失、故障、损坏或停用等。

　　据悉，此次整治行动聚焦既有老旧高层商住混合体、老旧高层住宅、超高层建筑、高层公共建筑及无物业管理的高层建筑，重点排查整治消防安全、结构安全、特种设备安全、燃气安全、防雷电安全、施工作业安全以及违法违规行为等七个方面的安全隐患。

　　“相关整改工作正全力推进当中。”洛阳市住建局相关负责人表示，为确保排查整治扎实有效，将对排查出的问题隐患建立整治台账，实行清单管理，做到问题隐患整改一个，销号一个。同时将充分发挥专家和专业技术人员作用，提高排查整治专业性和工作质效。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 段程辉)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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