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洛阳申领契税补贴时间将顺延至7月31日
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.08 11:02

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：契税补贴的申请日期4月30日截止，领取补贴时间有没限制？

　　市住房保障和房产服务中心回复：根据《关于印发洛阳市进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》(洛政办〔2023〕60号)文件精神，购房户需在2024年1月1日至2024年3月31日期间缴清契税的，给予契税额20%的财政补贴,根据实际情况，申报领取补贴时间顺延至7月31日，购房户可到市民之家一楼B区咨询和办理。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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