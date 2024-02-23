文创印章上新！来洛阳民俗博物馆把珍贵“匾额”带回家

7日，洛报融媒记者从洛阳民俗博物馆获悉，该博物馆新推出4枚文创印章，您可携带自己的明信片、集章本、文创包等，到该博物馆游客中心免费盖章“打卡”。

7日，洛报融媒记者从洛阳民俗博物馆获悉，该博物馆新推出4枚文创印章，您可携带自己的明信片、集章本、文创包等，到该博物馆游客中心免费盖章“打卡”。

这些印章原型全部来自该博物馆馆藏的珍贵匾额，每一枚都“大有来头”，咱们一起认识下——

清代“状元及第”匾额

状元，明清时期是指科举考试中殿试的第一名。这块匾额的主人陈继昌，是清代嘉庆二十五年的状元，官至江苏巡抚。据说，他学习特别好，虽然是生病时参加殿试，依然夺得了第一名，他还是乡试、会试的第一名，所以堪称“三元及第”。有资料显示，从1820年起至清代灭亡的90多年中，就出过这一位“三元”状元。

该匾为“覆斗式竖匾”，高1.13米，宽0.54米。匾为红色，匾文金色，该匾四边的边框有金色纹饰，镂刻做工精细；匾上框正中有一龙，龙头下探；两侧匾框各刻有3条龙，还有云纹、如意云头纹饰等。

清代“钦赐寿官”匾额

钦赐是指由皇帝赐予的匾额。寿官，是明清时期尊老制度中赐予老人的一种荣誉称号，属八品官衔，官方发放俸禄、授冠带、赐匾额，但没有具体职务。寿官由本地乡民、宗族、士绅举荐70岁以上且“德行著闻，为乡里所敬服者”，经过地方政府逐级申报，皇帝恩准后方能授予。

这也是一块竖匾，高1.4米、宽1.15米。自古以来，人过七十古来稀，长寿者也是政治昌明的一种体现，反映了明清时期尊老敬老的社会风尚。