洛阳推进精准执法 提升安全生产管理效能

根据洛阳市安全生产治本攻坚三年行动部署，我市将开展安全生产精准执法和帮扶行动。 根据洛阳市安全生产治本攻坚三年行动部署，我市将开展安全生产精准执法和帮扶行动。 队伍建设 加强安全监管执法业务培训和人才培养，提升安全监管队伍专业能力。加大执法监督力度，实施分级分类精准化执法、差异化管理，防止简单化、“一刀切”。 举报奖励 完善举报奖励程序，推动综合平台和各行业平台“一键举报”、查实即奖、“网上奖励”。鼓励生产经营单位建立从业人员内部举报奖励机制，充分发动社会群众和从业人员举报生产经营单位存在的重大事故隐患。 “三定两查” 按照“专家、专业、专案、专班、专责”要求，严格落实安全生产“领导+专家”机制，出台“三定两查”(固定检查名单、检查对象、检查责任，发现的重大隐患、重大问题，一律坚持“一案双查”“责任倒查”)工作机制管理办法，实行实名制、实责化、常态化管理，提升危化、矿山等高危行业及钢铁等规上大型企业安全监管工作质量和检查实效。 精准执法 综合运用“四不两直”、异地交叉执法、“互联网+执法”等方式，聚焦重大事故隐患排查整治，深入推进精准安全监管执法，集中挂牌、公布、曝光、处理一批。 制定“一案双查”“责任倒查”实施细则，针对检查中发现的重大隐患、重大问题，既查企业主体责任落实，又查企业主要负责人及相关部门责任落实。 充分运用抽查、“双随机”等方式，落实“五现场”检查措施，持续提升执法效能，减少对企业和基层的干扰，避免重复检查和层层陪同。 精准服务 综合统筹乡镇(街道)安全生产监管、消防工作、防灾减灾救灾、应急救援等人员力量，充分发挥“1+4”应急救援体系、“1+3”应急救援队伍作用，强化责任落实，共同做好安全检查、安全宣传、应急救援等工作，推动安全生产监管服务向基层末梢延伸。 执法培训 聚焦重大事故隐患排查整治，对安全监管执法人员开展集中培训、专业培训，增强其执法规范意识。建立完善安全生产专家库，充分利用外部专业力量提升执法检查质效。 完善机制 建立完善安责险工作体制机制，实现煤矿、非煤矿山、危险化学品、交通运输等高危行业领域安责险全覆盖，全面建成安责险制度体系和事故预防服务体系。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）