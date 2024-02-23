立功喜报送到家 一家走出俩功臣

3日，现役军人牛宜博的家人收到一份二等功喜报。当天，宜阳县退役军人事务局、宜阳县人武部、宜阳县盐镇乡政府工作人员来到牛宜博家中，送来立功喜报、二等功臣之家牌匾和奖励金，为牛宜博父母佩戴“一人立功 全家光荣”绶带，并送上鲜花表示祝贺。

3日，现役军人牛宜博的家人收到一份二等功喜报。

当天，宜阳县退役军人事务局、宜阳县人武部、宜阳县盐镇乡政府工作人员来到牛宜博家中，送来立功喜报、二等功臣之家牌匾和奖励金，为牛宜博父母佩戴“一人立功 全家光荣”绶带，并送上鲜花表示祝贺。

收立功喜报在牛宜博家不是头一次。3年前，牛宜博弟弟牛宜坡曾荣立三等功。一家出俩功臣，邻里乡亲纷纷投来敬佩的目光。

牛宜博今年27岁，宜阳县盐镇乡会卦村人，从小崇拜军人，2013年入伍，开启军旅生涯。入伍以来，他先后参加十余次军级比武竞赛，荣立个人二等功1次、三等功3次。牛宜坡今年25岁，2016年入伍，也是一名现役军人，在陆军某部服役。

现场，宜阳县有关负责人向牛宜博、牛宜坡父母表达谢意，感谢他们为国家和部队培养了两名优秀人才，为家乡赢得了荣誉，同时期待牛宜博和牛宜坡兄弟俩再立新功。

一纸喜报，重若千钧，传递着荣誉、激励和期待，彰显着党和政府对军人军属的尊崇。“我们将珍惜这份荣耀，一如既往地做好后勤保障，让他俩在部队安心服役，为家乡争光。”俩人父母表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 张小宝）