“戎耀河洛”退役军人志愿服务总队获授旗

近日，市退役军人事务局举行仪式，为洛阳市“戎耀河洛”退役军人志愿服务总队授旗。 近日，市退役军人事务局举行仪式，为洛阳市“戎耀河洛”退役军人志愿服务总队授旗。 “戎耀河洛”退役军人志愿服务总队经市民政局批准成立，旨在推动我市退役军人志愿服务规范化、常态化、长效化开展，引导全市退役军人弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，在志愿服务、社会治理、维护社会稳定等方面发挥积极作用。 “戎耀河洛”退役军人志愿服务总队下设应急救援、老兵宣讲、公益顺风车等6支志愿服务队伍，将积极开展爱国主义教育、扶贫帮困、捐资助学、社区服务等公益活动。 目前，我市共有退役军人志愿服务队776支9500余人，在部分县区成立搜索救援、应急抢险、公共卫生等专业化志愿服务队10支，形成了制度规范、专业有序、涵盖面广的志愿服务力量。 根据部署，我市各县区将以退役军人服务中心(站)为依托，成立市、县、乡、村四级“戎耀河洛”退役军人志愿服务队伍，加快构建“一村(社区)一队伍，一地域一品牌”志愿服务格局。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 时义杰 朱耿瑞)