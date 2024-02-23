近日，市民、游客在改造提升后的西工小街特色文旅商业街区休闲打卡。
近日，市民、游客在改造提升后的西工小街特色文旅商业街区休闲打卡。
近日，市民、游客在改造提升后的西工小街特色文旅商业街区休闲打卡。
西工区以西工小街四期改造提升为契机，贯通中央商场至中州万达广场的“消费走廊”，使步行街长度达到1200米，商圈面积扩大至0.4平方公里，新增商业面积近万平方米，区域商业总面积达到40万平方米，有效释放沉浸式消费活力。同时，拓展实施人民东路民国风改造工程，对东侧建筑外立面统一店招，加入亮化、铜像、浮雕等设计，进一步烘托民国风情。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 赵普 程都 摄影报道）
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