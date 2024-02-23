嵩县一乡贤建设缝纫车间 促进群众集体“双增收”

哒、哒、哒……近日，在嵩县饭坡镇曲里村的缝纫车间里，缝纫机加工服装的声音响个不停，20余名女工正忙着裁剪布料、锁边，赶制童装。

哒、哒、哒……近日，在嵩县饭坡镇曲里村的缝纫车间里，缝纫机加工服装的声音响个不停，20余名女工正忙着裁剪布料、锁边，赶制童装。

缝纫车间负责人是该村的返乡乡贤雷朝伟。

见到雷朝伟时，他和女工们一样正在赶制童装，还不时拿起电话对接订单。“我们刚从洛阳关林拿到一笔千件订单，得抓紧加工童装。”雷朝伟说。

眼前的忙碌场景，是从2月开始出现的。2月，雷朝伟与村里合作，将闲置的曲里村小学校舍改建成缝纫车间，扩大生产规模。之后，订单便应接不暇。

雷朝伟创业之初并非如此。今年41岁的雷朝伟，年轻时在外从事服装行业，后返乡创业。多次走访后，2021年，他将目光瞄准童装加工，还联系到销售渠道。首次合作，销售方没有给他太多订单，只有几百件。

收到订单后，雷朝伟十分用心，用娴熟的缝纫工艺赢得认可，与销售方建立长期合作关系。其间，一些村民经过培训，成为雷朝伟的员工。

产品供不应求，狭小的生产场地却制约着雷朝伟扩大生产规模。“最初，这些缝纫机放在我家院子里，乡亲们在那里加工服装。”雷朝伟说，随着订单增多，他有了扩大生产规模的打算，然而，狭小的生产场地，让他的想法难以实现。

转机出现在去年6月。

“由于上级调整学校布局，曲里村小学校舍闲置了下来。”曲里村党支部书记、村委会主任张建庄介绍，他们得知雷朝伟缺生产场地，便决定将小学闲置校舍租给他。

和村里沟通后，雷朝伟租下11间教室，将家里的服装加工生产线搬到这里，增添缝纫设备，建设缝纫车间，带动村内妇女就业。村里收取一定的租金，增加村集体收入。

目前，雷朝伟的缝纫车间已带动20余人就业。“在家门口每天就能挣七八十元，还不影响照顾家里，很不错。”员工雷喜方笑着说。

“车间每天能加工200件童装，仍然供不应求。”雷朝伟笑着说，“我打算再添几套缝纫机，扩大产能。”

建设缝纫车间，盘活了闲置校舍。张建庄介绍，目前他们正与另一家企业对接，出租学校其他闲置校舍。

除了对外出租，饭坡镇对曲里村闲置小学还有更长远的谋划。“曲里村靠近G208、G344，交通便利，有利于产业发展。”饭坡镇有关负责人表示，下一步将依托引进的企业，在农闲时节带动更多村民就业，促进群众集体“双增收”。同时，他们将拿出一部分集体收益，推动曲里村乡里中心运营。

走出缝纫车间，缝纫机加工服装的声音犹在耳边，这是曲里村正在奏响增收致富的曲子。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 万崇良 张习习 文/图）