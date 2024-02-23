郭玉坤：一张参观券 让他珍藏了半个多世纪

有人说，收藏票证是热爱生活的体现。

郭玉坤老人展示参观券

有人说，收藏票证是热爱生活的体现。市民郭玉坤老人阅遍祖国大好河山，却将一张参观券视作宝贝，珍藏了53年。他说，中国共产党第一次全国代表大会会址(简称中共一大会址)是中国共产党梦想启航的地方，那里的每件文物都十分珍贵，每个场景都耐人寻味。

作为有着近60年党龄的老党员，郭玉坤老人时常拿出这张参观券重温入党初心，也经常给儿孙们讲解中国共产党诞生初期的那段历史。在每月15日的社区党课上，他还给社区党员干部讲述建党故事，将红色文化传播开来。

53年前的参观券，他搬了4次家都舍不得丢

今年78岁的郭玉坤老人，是洛铜集团(原洛阳铜加工厂，简称洛铜)工会的退休职工，家在涧西区长春路街道洛铜社区37街坊。日前，记者在老人家里见到了他珍藏53年的中共一大会址参观券。

这张参观券长6.5厘米、宽2.5厘米，正面红底白字，印有“中国共产党第一次全国代表大会会址参观券”字样，下方有一行小字“参观后凭此券请购纪念品”。券的背面为白版，郭玉坤老人用圆珠笔在上面写下了参观日期“1971年10月1日”。

老人介绍，中共一大会址正式对外开放是1968年，这张参观券是其早期使用的版本，所以非常珍贵，“我和老伴儿游遍祖国的名山大川，也积攒过很多景点门票的票根，唯独这张参观券我一直珍藏，搬了4次家都舍不得丢”。

郭玉坤老人说，这张参观券的券幅虽小，当年使用的纸张较薄，制作也不够精美，但在他心里，它的意义和纪念性是其他票券无法比的，值得他永久珍藏。