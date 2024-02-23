本周洛阳以多云天气为主 气温缓慢回升

今日洛阳晴天到多云，偏南风2级～3级，气温10℃～25℃。
今日洛阳晴天到多云，偏南风2级～3级，气温10℃～25℃。
和煦的春风令人陶醉，在温暖的阳光下，万物焕发勃勃生机，给人以希望。
省气象台预计，明日白天，弱冷空气携大风“上线”，全省转偏东风3级～4级，西部阵风7级左右，气温略有下降，不过最高气温总体维持在20℃以上。
市气象台根据最新气象资料分析，本周高空多短波槽活动，受其影响，我市以多云天气为主，气温缓慢回升。
最近几天天气预报
今日：晴天到多云，偏南风2级～3级，气温10℃～25℃。
明日：多云到阴天，偏东风3级～4级，气温12℃～23℃。
10日(周三)：多云间阴天，气温12℃～22℃。
11日(周四)：多云间晴天，气温12℃～25℃。
12日(周五)：晴天间多云，气温13℃～26℃。
13日(周六)：多云到阴天转小雨，气温15℃～27℃。
14日(周日)：多云到晴天，气温16℃～27℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
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